Modemerk Botter debuteert futuristische sneaker in samenwerking met Reebok en HP

Nederlands modemerk Botter presenteerde de afgelopen modeseizoenen diverse bijzondere accessoires tijdens de catwalkpresentaties van het merk. De show voor FW23 tijdens Paris Fashion Week was hierop geen uitzondering. Botter presenteerde in samenwerking met Reebok en HP futuristische sneakers.

De schoenen zijn 3D-geprint door HP en het ontwerp is geïnspireerd door de Murex schelpen. Dit uitte zich in de ribbels op de schoenen die een herkenbaar element zijn van de schelpen. De schoenen kwamen er in diverse kleurstellingen. Het is niet bekend of de schoenen ook werkelijk in de verkoop gaan.

Op social media werd al positief gereageerd op de schoenen. Zo was streetwearplatform Highsnobiety laaiend enthousiast en sloot een post over de schoenen af met: “Long live Botter”.

Modemerk Botter presenteerde tijdens Paris Fashion Week een samenwerking met Reebok en HP. Beeld via Launchmetrics.