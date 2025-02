London Fashion Week (LFW) eindigt maandagavond met de show van het Britse luxemerk Burberry, na een ingekorte editie die gekenmerkt werd door verschillende afwezigen, in een bijzonder moeilijke periode voor de ontwerpers.

Samenvatting London Fashion Week 2025, afgesloten door Burberry, kenmerkte zich door een korter programma en opvallende afwezigen, wat wijst op een moeilijke periode voor Britse modemerken.

Burberry, worstelend met financiële problemen en dalende verkopen, presenteerde de vijfde collectie van Daniel Lee, wiens positie onzeker lijkt te zijn in het licht van geruchten over een mogelijke vervanging door Kim Jones.

De LFW lijkt in vergelijking met Parijs en New York achter te blijven, met minder kopers en influencers aanwezig, en het ontbreken van grote namen zoals Jonathan Anderson.

Het huis met het beroemde tartan presenteert zijn nieuwe herfst-wintercollectie 2025 om 19.00 uur GMT in het Tate Britain museum. Het zal de vijfde collectie zijn van creatief directeur Daniel Lee, die tweeënhalf jaar geleden aantrad en er met wisselend succes in heeft geprobeerd het traditionele Britse merk nieuw leven in te blazen.

Volgens geruchten zou de 39-jarige Engelse ontwerper binnenkort vervangen kunnen worden door zijn landgenoot Kim Jones, die eind januari na zeven jaar vertrok als directeur van Dior Men.

Burberry, al maanden in financiële moeilijkheden, begon in november 2024 een "noodplan" om zich opnieuw te richten op zijn iconische producten, zoals de beroemde trenchcoat, in een poging de daling van de verkoop te stoppen. Het Britse merk kampt, net als veel andere merken, met een gebrek aan vraag naar luxeproducten wereldwijd, maar ook met ongelukkige strategische keuzes.

Hoewel gerenommeerde ontwerpers zoals Simone Rocha en Richard Quinn, en veelbelovende stylisten zoals S.S. Daley en Harris Reed aanwezig waren, lijkt de London Fashion Week ieder jaar verder achter te blijven bij Parijs en New York.

Caroline Rush, directeur van het British Fashion Council, erkende tegenover AFP dat de periode "bijzonder moeilijk" is voor Britse merken, die de gevolgen van de pandemie, de Brexit en de sluiting in 2024 van de luxe-webwinkel Matchesfashion hebben gevoeld.

Deze editie was bijna een dag korter dan de vorige FW modeweek van 2024, waarbij verschillende ontwerpers, zoals 16Arlington en Tolu Coker, besloten geen dure show te geven, maar in plaats daarvan een diner of eenvoudige presentatie te organiseren.

Kopers en influencers zoals Beka Gvishiani van Style Not Com, een Instagram-account dat het mode-nieuws volgt, waren niet aanwezig op LFW.

Ook Jonathan Anderson, een van de iconen van de Britse modewereld en het Noord-Ierse talent achter het merk JW Anderson, ontbrak. Anderson, die ook creatief directeur is bij Loewe, wordt genoemd als een mogelijke nieuwe artistiek directeur voor Dior.