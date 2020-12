Initiatief van Dries van Noten en ‘Rewiring Fashion’ slaan handen ineen voor duurzamere modewereld

Het is inmiddels meer dan een half jaar geleden dat ‘Open letter to the fashion industry’ verscheen onder leiding van Dries van Noten en het initiatief ‘Rewiring Fashion’ opkwam. Beide initiatieven richtte zich op het verduurzamen van de modewereld en een zeer groot aantal aan mode professionals sloten zich bij een van de twee of beide aan. Nu slaan de twee de handen ineen, zo maken ze bekend tijdens een evenement van Business of Fashion.

Beide initiatieven geloven dat alleen een verenigde industrie kan zorgen voor echte verandering in het systeem. Een gedeelte van de doelen van de twee hebben overlap maar ook sommige leden zijn onderdeel van beide. Daarom verenigen de initiatieven om nog meer mensen in contact te brengen met elkaar.