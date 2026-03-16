InStyle loves GANG – Editorial ontmoet denim-DNA
Voor lente/zomer 2026 zetten GANG en InStyle hun samenwerking voort. In het kader van de campagne ‘InStyle loves GANG’ selecteert de redactie opnieuw twee key-looks uit de huidige collectie. Deze worden gepresenteerd in het magazine en via digitale kanalen.
De stijlen zijn representatief voor het design-DNA van GANG: moderne denim- en lifestyle-items met een perfecte pasvorm, authentieke wassingen en een Italiaanse flair. Sinds de oprichting in 1994 staat het merk voor jeans en broeken met een speciale focus op pasvorm, kwaliteit en liefde voor detail.
“De samenwerking met InStyle combineert redactioneel trendgevoel met ons denim-DNA. Samen plaatsen we onze looks in een inspirerende context – in het magazine en gedurende de digitale customer journey.”
Via een QR-code in de printadvertentie komen lezeressen direct op een campagne-landingspagina. Daar vinden ze meer informatie over de samenwerking en de geselecteerde stijlen. Ook kunnen ze deel worden van de community, geheel in de geest van JOIN OUR GANG.
Na de redactionele presentatie komen in een begeleidende communicatiecampagne twee andere stijlen uit de huidige GANG-collectie in de schijnwerpers. De activering vindt plaats via diverse communicatie- en e-commercekanalen en breidt de campagne uit met extra highlights van het lente/zomerseizoen 2026.
InStyle loves GANG – in het magazine, digitaal en in de community.
