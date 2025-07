InStyle loves GANG: een tastbaar merk, een campagne met gevoel, en een echte verkoopkracht

Wanneer mode een verhaal wordt, heeft het een plek nodig om verteld te worden. Voor denimlabel GANG neemt InStyle Germany deze rol op zich vanaf het herfst/winter 2025-seizoen. De nieuwe samenwerking met het gerenommeerde modetijdschrift is gebaseerd op een doordacht concept voor merkpositionering, dat rekening houdt met de emotionele zichtbaarheid en de synergie tussen print, digitale aanwezigheid en point-of-sale-activatie. Er wordt een holistisch verhaal verteld, dat zich niet alleen richt op de consument, maar ook op de detailhandel als platform en ambassadeur.

In gesprek met FashionUnited licht Petra Schmidbauer, GANG-Head of Marketing, de motivatie achter de samenwerking toe en waarom het voor het merk nu belangrijk is om verbondenheid en relevantie naar een hoger niveau te tillen.

De juiste toon

“InStyle is voor ons altijd al een autoriteit geweest binnen de mode-printmedia”, aldus Schmidbauer. “Het tijdschrift spreekt een generatie-overstijgende doelgroep aan, van trendbewuste vrouwen van midden twintig tot stijlvolle vijftigers. Deze breedte past perfect bij GANG.” De samenwerking, die voor een jaar is aangegaan, moet dan ook laten zien dat er achter GANG een strategisch doordachte, lange termijn en cross-channel marketingstrategie zit.

Credits: GANG

Hoofdstuk één: Zes looks, twee werelden

De aftrap wordt gevormd door vier zorgvuldig samengestelde dameslooks, waaronder moderne baggy- en barrel-fits en opvallende oversized jassen, die in het printmagazine worden gepresenteerd. Aanvullend komen er twee items exclusief voor de digitale kanalen: een modieuze eyecatcher en een never-out-of-stock-model voor de e-commerce. Samen vormen ze een uitgebalanceerde set-up, die zowel modische relevantie als langdurige beschikbaarheid dekt. “De selectie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het InStyle-team: mode-expertise en merktaal sluiten elkaar op natuurlijk wijze aan”, legt Schmidbauer uit.

Het hart van de campagne is storytelling: een QR-code in de printuitgave leidt rechtstreeks naar de digitale wereld van GANG. Dit wordt ondersteund door social media campagnes en nieuwsbriefartikelen. “Print creëert vertrouwen, digitaal verdiept de merkbeleving”, aldus Schmidbauer. “En juist die verbinding gebruiken we om de band met het merk, de community en waar GANG voor staat, te versterken.”

Credits: GANG

POS als podium: verkoopbevordering voor de retail

De geselecteerde artikelen zijn in de GANG-catalogus apart gemarkeerd, een consistent totaalpakket dat zich doorzet tot op de winkelvloer: daar zorgen gerichte labeling met “InStyle loves…”-hangtags en digitale tools, waaronder het online platform Fashion Cloud, voor zichtbaarheid en verkoopondersteuning in de fysieke winkels. Door deze aanwezigheid ontstaat er een verlangen precies daar waar beslissing en emotie samenkomen. “InStyle wekt de wens, wij geven de retail alle tools om daaruit verkopen te genereren”, vat Schmidbauer het samen.

Wordt vervolgd

Het concrete stappenplan laat zien dat het hier niet om een kortstondige marketingactie gaat: in het voorjaar/zomer 2026 volgen zes nieuwe looks en aanvullende communicatieactiviteiten. Ook de social media activiteiten lopen door, met gerichte storytelling-elementen en de betrokkenheid van influencers. “We vertellen een verhaal over vele maanden, met passie en herkenbaarheid.” Daarnaast zijn er nieuwe community-building-activiteiten in de planning. “Er komt nog meer”, kondigt Schmidbauer aan, de volgende stap in community-opbouw onder het motto “Word onderdeel van de Gang”.

Video: GANG



Een sterk signaal voor de bestaande merkbinding werd al in de aanloop gegeven door een online enquête met meer dan 1.500 reacties. Deze onderstreept: GANG geniet een hoge klantloyaliteit, een waardevolle basis waarop het merk nu verder bouwt. Op basis hiervan wordt de campagne begeleid door duidelijk gedefinieerde KPI's, die variëren van verkoopcijfers, bereik en engagement rates tot kwalitatieve inzichten uit winkelonderzoeken en directe feedback van retailers.

Uiteindelijk ontstaat er een belevingswereld die verder gaat dan pure productcommunicatie: de samenwerking tussen GANG en InStyle laat zien hoe sterke partners een totale merkbeleving kunnen creëren. een beleving die niet alleen verkoopt, maar ook verbindingen legt: met doelgroepen, met de retail en met een levendig merkuniversum. Een verhaal dat niet eindigt, maar steeds opnieuw verteld wordt, met inhoud, betrokkenheid en attitude.