Inversa Leathers gaat nu ook leer maken van python

Inversa Leathers, een bedrijf dat leer produceert van ‘gecertificeerde invasieve en destructieve’ diersoorten die een bedreiging vormen voor ecosystemen, onthulde tijdens leer-en duurzaamheidsconferentie Green Theatre in Milaan dat ze naast hun al bestaande focus op leer van koraalduivels en drakenkopvis nu ook pythonleer gaan produceren.

Inversa Leathers werkt hiervoor samen met een team van lokale slangenbezweerders om de slangen uit het Everglades National Park in de Verenigde Staten te verwijderen. Hier zouden ‘tienduizenden van deze slangen zijn binnengedrongen en zich dagelijks tegoed doen aan bedreigde diersoorten’, aldus Inversa Leathers in een persbericht. Het leer draagt volgens Inversa Leathers bij aan de bescherming van negentig procent van de inheemse wildpopulaties van de Everglades, waarop de python jaagt.

“Deze invasieve pythons vormen een duidelijke en actuele bedreiging voor het natuurlijke evenwicht van de Everglades en haar rijke inheemse fauna, en veroorzaken structurele schade aan de ecosystemen van het Unesco-werelderfgoed en de gemeenschappen die er voor hun levensonderhoud van afhankelijk zijn”, licht het bedrijf verder toe. De pythons zouden in 1979 vermoedelijk per ongeluk geïntroduceerd zijn in het gebied, mogelijk toen een huisdier ontsnapte of in het wild werd losgelaten.

Het koraalduivelsleer beschermt volgens Inversa koraalriffen aan onder andere de Golf van Mexico en de Middellandse Zee. Het drakenkopvisleer zou ecosystemen in rivieren en meren beschermen.

Het werk van Inversa wordt gesteund door het Amerikaanse agentschap voor milieu en natuurbehoud, NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) en de non-profit organisatie ORRAA, die zich focust op de oceaan, aldus Inversa.

Aarav Chavda, CEO en medeoprichter van Inversa Leathers, zei in een toespraak voor Lineapelle in Milaan: "Wij innoveren een toekomst die een nieuwe standaard voor mode zal gaan definiëren. Onze mode, de toekomst van de mode, is netto positief."