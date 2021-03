Issey Miyake introduceert twee nieuwe mannenlabels

Issey Miyake Inc. introduceert twee nieuwe mannenmodelabels. Dit weekend debuteerden IM Men en A-poc Able in hun eigen winkelruimtes in de modieuze wijk Minamiaoyama, Tokio. Dat meldt het modebedrijf in persberichten op de website. Volgens een woordvoerder van Miyake Design Studio staat er in elk geval voor IM Men verdere expansie binnen én buiten Japan op de planning.

IM Men bouwt voort op 132 5. Issey Miyake, een ander merk van het bedrijf, dat sinds 2010 werkt met gerecyclede materialen en kledingconstructies op basis van geometrische vormen. IM Men integreert dat onderzoek in gemakkelijke, comfortabele kleding, waarbij de kwaliteit van het materiaal en de vorm van het lichaam de basis zijn - in plaats van een ‘coole look’, aldus de woordvoerder van Miyake. Voorbeelden uit de mannenlijn zijn de items uit de serie ‘flat men’, die vlak en vouwbaar zijn en, wanneer opgevouwen, in een vak op de rug kunnen worden geschoven.

A-poc Able is een vervolg op A-poc, gestart in 1998, dat zich richtte op het ontwikkelen van vernieuwende weef- en constructietechnieken. Een eerste product van het nieuwe merk is een jasje gemaakt in een geometrisch weefpatroon. De gebruikte materialen - gedeeltelijk plantaardig polyester, synthetisch polyester, katoen - reageren verschillend op warmte en vocht, waardoor sommige krimpen onder hete stoom, en andere niet. Daardoor kan een driedimensionaal effect worden bewerkstelligd.

Of de merken ook in Europa verkocht zullen worden, is nog niet bekend.

