Jasmien Wynants en Judith Thomas schrijven kinderboek over duurzame mode

Duurzaamheidsexpert Jasmien Wynants en modeontwerpster Judith Thomas schrijven een kinderboek over duurzame mode, dat schrijft Wynants op LinkedIn.

“De komende maanden delen we meer informatie en geven we een kijkje achter de schermen. We kunnen niet wachten om jullie mee te nemen in dit avontuur”, schrijft Wynants.

Wanneer het boek uitkomt, is nog een verrassing. Wynants laat wel weten dat het ‘erg snel’ verkrijgbaar zal zijn en dat het boek gedrukt wordt door uitgeverij Lannoo. “Er is nog veel werk aan de winkel. Het avontuur is tot nu toe hobbelig, spannend en geweldig tegelijkertijd”, aldus Wynants.

Wynants zet zich in voor het verduurzamen van de mode-industrie. Wynants kreeg belangstelling voor duurzame mode toen ze de kans kreeg om via het Close The Loop-programma bij Flanders DC Vlaamse modebedrijven te informeren en te begeleiden richting een betere manier van werken, vertelde ze eerder in een interview met FashionUnited. Thomas is modeontwerpster en heeft ervaring opgedaan als freelance ontwerper bij modemerken zoals Dries Van Noten, Filou & Friends en JBC.