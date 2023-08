Je moet er maar opkomen: Diversized maakt aanpasbare mode door middel van vetersluitingen

Een gat in de markt, daar liggen kansen. De meeste bedrijven die starten zien zo’n spreekwoordelijk gat, ook de bedrijven die met kleine innovaties een groot verschil maken. Neem bijvoorbeeld kersvers merk Diversized. Het merk wil body positivity aanmoedigen door aanpasbare damesmode aan te bieden.

Het merk is opgericht door Zeynep Reis.

Hoe ben je op het idee gekomen?

Sinds kleins af aan wilde ik iets doen met kleren, omdat ik een klein kind was met overgewicht. Het was een nachtmerrie om te shoppen. Daarom maakte ik als klein meisje vaak kleren.

Op een gegeven moment ging ik Fashion and Textile Technology studeren. Voor mijn afstuderen heb ik besloten om mijn eigen collectie op te zetten. Deze collectie was gericht op vrouwen die buiten de standaard maten vallen. Ik heb zelf veel frustratie meegemaakt met kledingpasvormen, dus ik wilde mensen hiermee helpen.

Na het afstuderen ben ik gaan werken, maar het idee bleef bij me. Op een gegeven moment zag ik een klein meisje bij een kleermaker, en ik zag mezelf in dat meisje. Daarna ben ik gestart met hulp van een kennis en is het snel gegaan.

De collectie bestaat nu uit broeken en tops?

De collectie is nu twee broeken, twee rokken en drie tops.

Zijn dit over het algemeen de items die het moeilijkste te vinden zijn voor vrouwen?

Vooral bij broeken komt het vaak voor dat maten niet goed zijn. Vooral bij vrouwen met een smallere taille en een wat bredere heup. Daarom heb ik bedacht om de zijkanten verstelbaar te maken. Alle kledingstukken zijn aan de zijkanten door middel van koorden te verstellen.

Hoe komt het dat je gekozen hebt voor koorden?

Tijdens mijn afstuderen heb ik verschillende manieren uitgeprobeerd. Ik had met verschillende fournituren ontwerpen gemaakt, bijvoorbeeld ook met gespen. Met koorden was het uiteindelijk makkelijker om kleding te verstellen en was het esthetisch gezien ook meer geliefd. De uitstraling hiervan past ook in het ‘street chic’ beeld, de uitstraling waarvoor ik wil gaan. Het moet ook wel tijdloos en vooral natuurlijk comfortabel zijn.

In de toekomst wil ik ook items maken die op verschillende manieren verstelbaar zijn.

Heb je een droom voor het merk?

Ik wil vooral vrouwen helpen met lichaamspositiviteit en ik vind dat de mode-industrie wat inclusiever moet zijn. Veel kleren worden namelijk volgens een standaardpatroon gemaakt en veel vrouwen vallen niet onder die standaard maat. Dit zorgt voor negatieve gevoelens en frustraties.

Hier zit ook nog een stuk duurzaamheid in, om kleding te maken die verstelbaar is en goed past. Veel kleren blijven in de klerenkast hangen omdat het net niet goed zit en belanden daarna ongedragen bij het afval. Pasvormen en ontwerp zijn dus ook heel belangrijk voor verduurzaming. Als een item lang meegaat omdat het te verstellen is en daardoor zich aanpast aan het lichaamstype van de vrouw, dat is ook een element van duurzaamheid. Dan krijgt een kledingstuk een langer leven.

De collectie wordt nu verkocht via de website, wil je ook Diversized via winkels gaan verkopen?

Ik ga af en toe met de collectie langs winkels, maar nog geen succes. Ik zou wel heel graag B2B willen doen. Dus ik hoop dat dit nog gaat lukken. Dan kijk ik vooral naar winkels die tijdloze items aanbieden, of in het ‘street chic’ segment vallen.