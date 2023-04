Kering gaat geen angorawol en konijnenvilt meer gebruiken

Kering, het moederbedrijf van onder andere Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga en Saint Laurent, gaat in de toekomst geen angorawol en konijnenvilt meer gebruiken, dat meldt de internationale dierenrechtenorganisatie Peta in een persbericht.

In januari trad het nieuws naar buiten dat Gucci items met konijnenvilt terugtrok, nadat het kritiek opleverde binnen de branche. Het luxe modemerk gebruikte in zijn Lunar New Year-collectie (ter ere van het Jaar van het Konijn) namelijk een vrouwenhoed die gemaakt was van honderd procent konijnenvilt. In de advertenties voor de collectie waren modellen te zien die konijnen vasthielden en aaiden in een kleurrijk landschap.

“Konijnen uitbuiten in advertenties en tegelijkertijd producten verkopen die hen schaden, is niet de manier om het jaar van het konijn te vieren”, klonk het destijds. Gucci reageerde daarop dat konijnenvilt technisch gezien geen bont is, omdat het niet gebruikt wordt met de huid van het dier eraan bast. Het zou dus in lijn staan met zijn bontvrije beleid.

“Angorawol en konijnenvilt zijn een marteling voor deze gevoelige dieren. De vacht wordt van de dieren getrokken terwijl ze nog volledig bij bewustzijn zijn, of het wordt afgeschoren nadat ze zijn geëlektrocuteerd of wanneer hun nek is gebroken. Voordat dit gebeurt, worden de poten van de konijnen stevig vastgebonden en worden ze in de lucht gehangen of over planken gespannen”, aldus vicevoorzitter van Peta V.K., Yvonne Taylor, in het persbericht. “Wij juichen de barmhartige beslissing van Kering toe en dringen er bij de laatste merken op aan dit voorbeeld te volgen."

Doordat Kering er nu voor kiest om geen angorawol en konijnenvilt meer te gebruiken, voegt de luxe modegroep zich bij ruim vierhonderd andere modemerken en retailers, waaronder Armani, Burberry, Chloé, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Valentino en Lacoste.