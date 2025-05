Kids-Denim: alledaagse helden met stijl en substantie

Stoer, maar niet willekeurig: De nieuwe denimgeneratie voor kinderen definieert zich door strakke lijnen, doordachte snitten en materialen met karakter. Slim-fits beleven een stijlvolle revival, aangevuld met gestructureerde silhouetten die comfort en bewegingsvrijheid garanderen. Elk detail, van de wassing tot de taille, draagt een eigen signatuur. De trend? Mode die substantie heeft, niet luid hoeft te zijn om op te vallen, en door echte relevantie in de retail overtuigt.

Trendwende bij silhouetten: Slim is back

De kinderjeans wordt weer slanker. "Vooral bij jongens gaat de trend terug naar smallere pasvormen: Straight en Slim zijn momenteel duidelijk meer in trek", verklaart Uwe Boser, Vingino-Country Manager DACH/EE, in gesprek met FashionUnited. Terwijl de baggy-fit bij meisjes nog hier en daar als trend opduikt, tekenen zich ook hier steeds meer getailleerde, volwassenere lijnen af – bijvoorbeeld in de vorm van strak gesneden straight-legs of wide-legs met een hogere taille. Vingino reageert hierop met een fijn afgestemd silhouettenportfolio: van Apache (Skinny) via Diego (Slim) en Baggio (Regular) tot Giulia (Wide Leg). Alle modellen beschikken over een verstelbare tailleband en zijn gemaakt van een functionele materiaalmix die bewegingsvrijheid en comfort combineert.

Afbeelding: Vingino

Wassingen die werken

Ook op het gebied van wassingen heerst nieuwe helderheid. Terwijl sterk "destroyed" jeans steeds meer uit het assortiment verdwijnen, domineren medium- en light-wassingen met subtiele used-look het beeld. Kleurtinten zoals 'Mid Blue', 'Cruziale Blue', 'Grey Stone' of 'Old Vintage' staan hier centraal. Dit neutrale palet maakt een eenvoudige combinatie met seizoensgebonden tops, blazers of sportswear mogelijk en versterkt zo de rol van de jeans als veelzijdig stijlelement. Voor retailers biedt dit een praktisch voordeel: minder seizoensgebondenheid, langere verblijfsduur op de winkelvloer en een hoge combineerbaarheid binnen de collecties.

Materiaal met verantwoordelijkheid: Gerecyclede vezels als standaard

Naast bijzondere pasvormen en trendy looks overtuigt Vingino met een verantwoorde materiaalkeuze. Alle denimmodellen in het Never-out-of-Stock (NOS)-programma bevatten minimaal 20 procent post-consumer katoen, dus vezels van reeds gedragen textiel, gecombineerd met gerecycled polyester en elastaan. "Zonder stretch is tegenwoordig bijna geen enkel jeansmodel in het dagelijks leven concurrerend", aldus Boser. Afhankelijk van het model ligt het katoenaandeel tussen 50 en 57 procent. Dit zorgt voor ademend vermogen, duurzaamheid en een aangenaam draagcomfort: robuust genoeg voor alledaags gebruik, flexibel genoeg voor lange schooldagen.

Afbeelding: Vingino

Planning, merkidentiteit en regionale nabijheid

Met het onlangs sterk uitgebreide NOS-programma biedt Vingino de retail een strategisch assortimentstool dat efficiëntie met merkimpact verbindt. Elf denim stijlen, elk in meerdere wassingen en aangevuld met denimjacks, shorts, sweaters, T-shirts, sokken en ondergoed, zijn altijd beschikbaar. Retailers profiteren van voorraadgarantie, waardoor assortimentsgaten worden vermeden en voorraadrisico's worden geminimaliseerd. Bijzonder doordacht: elke stijl is voorzien van een eigen 'icoon' – zichtbaar door de nieuwe rode Vingino-branding op de achterzak en een consistente modelnaam. "Ons doel was om Vingino met een duidelijke copyright-identiteit en hoge herkenningswaarde in één oogopslag zichtbaar te maken", benadrukt Boser.

Afbeelding: Vingino

Een echt uniek verkoopargument in het kinderkledingsegment is bovendien de vijf jaar garantie op alle Vingino-jeans. Deze geldt bij aankoop via de eigen webshop of geautoriseerde retailers en dekt fabricage- en verwerkingsfouten en schade door normale slijtage. Reparaties worden uitgevoerd door gecertificeerde kleermakers, de kosten worden vergoed door Vingino. Daarmee geeft het bedrijf een duidelijk signaal af: over kwaliteit wordt niet onderhandeld.

Tegelijkertijd bouwt Vingino zijn regionale aanwezigheid in de DACH-markt verder uit: Op 1 mei opende een nieuwe showroom in het Euromoda Modecenter in Neuss. Tony Saysay, nieuwe salesmedewerker voor Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, Saarland en Hessen, versterkt het team en staat de retail in de toekomst ter beschikking als direct aanspreekpunt voor advies, product samples en assortimentsplanning.