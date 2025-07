Kijken: De eerste beelden van Terre Bleue’s comeback

Belgisch modemerk Terre Bleue komt weer terug op de markt. Dit najaar lanceert het de eerste collectie sinds de doorstart en de beelden hiervan zijn nu gedeeld.

Terre Bleue, nu onderdeel van modeconcern The Fashion Store geeft in het persbericht aan dat het trouw blijft ‘aan de kernwaarden van draagbaarheid, vrouwelijkheid en klasse’, maar wel een ‘modernere, gedurfdere koers inslaat met kleur’.

De nieuwe collectie is zo ingericht dat de diverse items ‘elkaar versterken’ door middel van stoffen en prints. “Zo wordt een opvallende print uit een jurk subtiel verwerkt als tailleband van een rok en krijgt een blauwe pied de poule print een tweede leven als een elegant biesje op een ander kledingstuk. Op die manier ontstaat er een natuurlijke verbondenheid tussen alle items: elk stuk vertelt zijn eigen verhaal, maar maakt tegelijk deel uit van een groter geheel.”

Terre Bleue was in 2024 betrokken bij het faillissement van de Duror Fashion Group. Het merk werd in augustus doorgestart onder de vleugels van The Fashion Store.

De comeback van Terre Bleue in beeld

De comeback van Terre Bleue. Credits: Terre Bleue

