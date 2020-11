Kijken: De eerste collectie van Daily Paper x Bonne Suits

Twee Amsterdamse merken hebben de handen ineen geslagen: Daily Paper en Bonne Suits. “Als twee merken die gebaseerd zijn op inclusiviteit, gelijkheid en diversiteit, was het onvermijdelijk dat deze twee samen zouden komen voor een samenwerking,” aldus het persbericht.

De items uit de collectie zijn unisex en verkrijgbaar in wit en zwart. Het iconische workwear pak van Bonne Suits is gedecoreerd met borduursels verwijzend naar Daily Paper. Het pak, een set, is verkrijgbaar voor 260 euro, aldus het persbericht. De collectie zal verkrijgbaar zijn in de Amsterdam- en New York-winkel van Daily Paper en in de winkel die Bonne Suits samen met de New Originals en Sumibu heeft in Amsterdam. Ook wordt de collectie vanaf vrijdag 13 november verkocht op de websites van Daily Paper en Bonne Suits.

Oprichter van Bonne Suits, Bonne van Reijn, sprak al in augustus met FashionUnited over de samenwerking met Daily Paper. Dat interview leest u hier. Bekijk hieronder de collectie.