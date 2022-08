Kijken: de eerste ready-to-wear-collectie van No Art

Culturele organisatie No Art lanceerde vorige week de eerste eigen kledinglijn, ontworpen door Poyan Rahimzadeh. Tijdens het festival van No Art op het NDSM-terrein werd de collectie op een catwalk getoond, zo blijkt uit een persbericht. De kleding van No Art is vanaf vandaag op de website van de organisatie te vinden.

No Art verzorgde de afgelopen jaren voornamelijk feesten, in onder meer Amsterdam, Londen en Manchester. In mei werd aangekondigd dat er ook een kledinglijn zou gaan komen. De eerste collectie bestaat uit uniseks items, waaronder een bomberjack, een werkmansjasje, tops, korte en lange broeken en een hoodie.

De vlinder is een terugkerend motief in de collectie van No Art. Die vlinder symboliseert ‘transformatie’, zoals No Art die ook bij bezoekers van feesten en festivals wil bereiken, zo is in het persbericht te lezen. Ook staat de vlinder voor ‘de evolutie in de mensheid en kunst’.

Bekijk hieronder de eerste beelden van de collectie: