Kijken: dit is de Sesamstraat-collectie van Moschino

Moschino lanceert een Sesamstraat-collectie met Amerikaanse zangeres Kacey Musgraves in de hoofdrol, luidt het persbericht. Volgens Jeremy Scott, creatief directeur bij Moschino, bevat deze samenwerking alle elementen die met Sesamstraat te maken hebben.

De collectie is voortgekomen uit liefde voor de klassieke Sesamstraat-personages: Elmo, Cookie Monster, Big Bird, Oscar the Grouch, Grover, en Bert en Ernie, zo staat in het persbericht.

De collectie bestaat uit ready-to-wear-items en accessoires. De kledingstukken hebben een neutrale kleur- zwart, wit of grijs. Hier is voor gekozen zodat de kleurrijke Sesamstraat-figuren zouden opvallen, zo is te lezen. De collectie omvat een zwart windjack met capuchon, denim-set, gebreide vest en trui, en nylon accessoires met geborduurde karakterpatches.

De Sesamstraat-collectie is vanaf 25 mei 2021 wereldwijd verkrijgbaar op de website, in winkels en warenhuizen.

Scott houdt zich niet in als het gaat om iconische collecties ontwerpen. Zo bracht de creatief directeur in 2014 een collectie uit geïnspireerd op fastfoodketen Mcdonald’s en in 2015 lanceerde hij een barbie-collectie.

Beeld: Greg Swales, Chevy Tyler, Kendall Pack, Moschino

