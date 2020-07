Kijken: Gucci-ontwerpers staan model in presentatie resortcollectie ‘Epilogue’

‘Een epiloog die voelt als een ouverture’. Zo omschreef Alessandro Michele de presentatie van de Gucci-resortcollectie, ‘Epilogue’ getiteld, die vrijdag plaatsvond tijdens Milan Fashion Week. De presentatie bestond uit een twaalf uur durende livestream die kijkers een blik achter de schermen biedt bij de fotoshoot van de resort-campagne, en een serie lookbookfoto’s van de collectie. Opvallend: Michele vroeg zijn collega-ontwerpers bij Gucci om in beide shoots model te staan.

Onder de modellen zijn bijvoorbeeld handtassenontwerper Beatrice Gianni, ready-to-wearontwerper Marvin Desroc, en kinderkledingontwerper Jandrine Delloye. Hun namen en functies zijn in grote zwarte letters op post-its gekrabbeld, die op de lookbookfoto’s zijn geplakt. “De kledingstukken worden gedragen door hen die ze hebben gecreëerd,” zo benadrukt Michele in een persbericht. “De designers met wie ik dagelijks de bedwelming van het ontwerpen deel, worden de performers van een nieuw verhaal.”

Ontwerpers staan model voor Gucci’s ‘epiloog van een liefdestrilogie’

De collectiepresentatie was het slotakkoord van Michele’s ‘liefdestrilogie’, waarvan het eerste en tweede deel in respectievelijk februari en mei werden getoond. Met deze reeks wilde Michele ‘de regels, de rollen en de functies’ van de modewereld bevragen. Dat deed hij veelal door omkeringen: door de backstage naar voren te halen, of modellen de controle te geven over het vormgeven van een advertentiecampagne.

In februari vierde Michele naar eigen zeggen ‘het ritueel van de modeshow’ door de backstage-omgeving rondom de catwalk op te bouwen. De campagne die Gucci in mei lanceerde was door de Gucci-modellen zelf geënsceneerd en gefotografeerd, met intieme scènes in en om huis als resultaat. De campagne was een ‘radicaal experiment’, zo stelde Michele in een bijgaand persbericht, waarin hij zich liet inspireren door ‘het idee dat schoonheid, onvoorspelbaar en wonderlijk imperfect, in de afwezigheid van controle kan ontstaan’.

Het inzetten van zijn collega’s als modellen voor de resortcollectie is een vergelijkbare omkering, waarin Michele ontwerper en kledingstuk - die na het ontwerpproces gewoonlijk van elkaar gescheiden worden - juist weer dicht bij elkaar brengt. Michele geeft daarmee niet alleen een eerbetoon aan de processen en rituelen die horen bij het ontwerpen en presenteren van een collectie, maar laat ook zien hoe deze anders zouden kunnen.

Behalve een slotakkoord vormt ‘Epilogue’ dan ook een nieuwe start, aldus Michele. “Het epiloog dat ik presenteer voelt als een overture… Een drempel naar een nieuw begin, van waaruit we onze toekomst proberen te verbeelden.”