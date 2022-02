Kijken: het eerste product van Adidas in samenwerking met Spinnova

Sportmodemerk Adidas heeft een eerste product gelanceerd dat gemaakt is in samenwerking met vezelinnovator Spinnova. De zachte, witte hoodie bestaat voor een kwart uit Spinnova-vezels en voor driekwart uit biokatoen, zo is in een persbericht van Adidas te lezen. De uniseks hoodie is onderdeel van Adidas’ outdoorlijn Terrex .

De hoodie verschijnt acht maanden nadat Adidas de handen ineensloeg met Spinnova, een Fins bedrijf dat textielvezels maakt uit houtpulp. De Spinnova-vezels voor de hoodie werden geproduceerd zonder gebruik van schadelijke chemicaliën en niet geverfd. De samenwerking maakt deel uit van de duurzaamheidsstrategie van Adidas, dat zich ten doel stelt in 2025 bij negen van de tien producten gebruik te maken van duurzamere materialen, ontwerptechnieken of productiewijzen.

“Bij Terrex streven we ernaar onze technische kleding nog duurzamer te maken en zijn we constant op zoek naar nieuwe manieren om het groeiende probleem van plasticvervuiling aan te pakken,” aldus Carla Murphy, General Manager bij Adidas Terrex. “Samenwerken met Spinnova is een volgende stap op deze weg.”

De hoodie is vanaf juli in gelimiteerde oplage beschikbaar op de website van Adidas en bij geselecteerde winkeliers. Bekijk hieronder de eerste beelden:

Beeld: Adidas Terrex