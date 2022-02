Kijken: Ivy Heart, de inclusieve Valentijns collectie van Adidas x Ivy Park

In aanloop naar Valentijnsdag is de capsule collectie Ivy Heart van Adidas x Ivy Park gelanceerd. De inclusieve collectie, uitgevoerd in toepasselijk rode en roze tinten, is nu verkrijgbaar bij geselecteerde Adidas verkooppunten wereldwijd.

In de campagne is de kleur rood leidend. "In de westerse wereld wordt rood vaak geassocieerd met liefde, romantiek en sensualiteit. Terwijl in het Oosten wordt rood toegeschreven aan geluk en vreugde. (..) Het concept draait om het samenbrengen van mensen met verschillende eigen achtergronden door rood, een kleur gekoppeld aan sentiment," zo luidt het in een persbericht.

In de campagne zijn onder meer actrice en model Karrueche Tran, model en acteur Tyson Beckford, singer-songwriter en acteur Troye Sivan, model en actrice Shu Pei en actrice en comedian Naomi Watanabe te zien.

Verkoopprijzen van de lijn variëren van 33 euro voor sokken, tot 150 euro voor een catsuit. Een latex broek en een fluwelen joggingpak kosten 140 euro.

Beeld: adidas x Ivy Park || IVY HEART Capsule Collection (via Studio Zanoletti)

Beeld: adidas x Ivy Park || IVY HEART Capsule Collection (via Studio Zanoletti)

Beeld: adidas x Ivy Park || IVY HEART Capsule Collection (via Studio Zanoletti)

Beeld: adidas x Ivy Park || IVY HEART Capsule Collection (via Studio Zanoletti)