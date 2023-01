Kijken: samenwerking Nike en Tiffany & Co. gaat gepaard met juwelencollectie

Nike en Tiffany & Co. maakten via sociale media al bekend dat de twee een samenwerking zijn aangegaan en een uniek paar schoenen gaan lanceren die de naam Legendary Pair draagt. Nu maakt het juwelenmerk in een persbericht bekend om wat voor sneaker het gaat.

Het gaat om de welbekende Nike-sneaker ‘Air Force 1’. De schoen is gemaakt van premium suède en is voorzien van een Tiffany-blauw Swoosh-logo. Daarnaast heeft de schoen een zilveren detail op de enkel die het Tiffany & Co.-logo bevat. De Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837 wordt verkocht in de maten 36 tot en met 52, en kost 400 Amerikaanse dollar (368 euro). De lancering van deze schoen viert het veertigjarig bestaan van de Nike Air Force 1.

De Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837. Beeld: Tiffany & Co.

Om de lancering verder te vieren, brengt Tiffany & Co. een collectie sterling zilveren juwelen uit in beperkte oplage. De collectie bestaat uit een zilveren fluitje, schoenhoorn, schoenborstel en dubrae voor de Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837 veters. De prijzen van de items liggen tussen de 250 dollar (230 euro) en 475 dollar (437 euro).

De schoenhoorn. Beeld: Tiffany & Co.

Het fluitje. Beeld: Tiffany & Co.

De schoenborstel. Beeld: Tiffany & Co.

De dubrae. Beeld: Tiffany & Co.

De sneaker is verkrijgbaar bij twee Tiffany & Co. locaties in New York: The Tiffany Flagship Next Door en Tiffany & Co. SoHo. Daarnaast is de sneaker wereldwijd verkrijgbaar via de Nike SNKRS-app en in geselecteerde Nike-partnerwinkels in Noord-Amerika. De juwelencollectie is enkel verkrijgbaar via de website in de Verenigde Staten. De sneaker en de juwelencollectie zijn vanaf 7 maart verkrijgbaar.