Kijken: Uniqlo lanceert collectie met Clare Waight Keller, voormalig creatief directeur Givenchy

Na een eerdere samenwerking met ‌Marni brengt Uniqlo dit keer een collectie uit met Britse modeontwerper Clare Waight Keller, Givenchy’s voormalige creatief directeur.

Met de lijn, Uniqlo: C, kondigt Uniqlo naar eigen zeggen een ‘nieuw tijdperk’ voor zijn dameskleding aan. De letter C staat, naast de voornaam van de ontwerper, voor elementen in de collectie die zijn geïnspireerd op de letter: Curiosity, Conversation, City, Clarity, Connection, en Creativity.

De ‘verfijnde ready-to-wear’ collectie, zoals Uniqlo ernaar verwijst, combineert technieken en ontwerpen die voortkomen uit Waight Keller’s ervaring van de afgelopen jaren. De ontwerper won in 2018 ‌Womenswear Designer of the Year bij de British Fashion Awards en werd in 2019 uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke mensen van het jaar in de Time 100 Awards van het tijdschrift Time.

De collectie bestaat onder andere uit verschillende versies van een trenchcoat, gewatteerde blousons en jassen, een maxi-rok, broeken, truien, korte vesten en schoenen. Ook is Uniqlo’s populaire ronde schoudertas in een oversized versie nieuw leven in geroepen.

Comfort en functionaliteit spelen een hoofdrol, naast vloeiende ontwerpen en delicaat kleurgebruik.

Fast Retailing Group SEO en Uniqlo’s hoofd onderzoek en ontwikkeling Yukihiro Katsuta verwijst naar de collectie als ‘de start van een bewogen nieuw hoofdstuk in het ontwerp van Uniqlo dameskleding’.

“Ik geloof dat Clare's schat aan ervaring en haar ontwerpen, die de moderne vrouw ten volle waarderen, een nieuwe standaard van LifeWear voor vrouwen zal inluiden. We hopen nog lang met Clare samen te werken en collecties te creëren vol energie en gevoeligheid die de drager zullen bekoren”, aldus Katsuta.

Waight Keller vervolgt: “Ik heb altijd de Japanse esthetiek van subtiliteit, eenvoud en gedetailleerde perfectie bewonderd, dus om met het UNIQLO-team te kunnen werken om een nieuwe richting voor mijn dames kledingcollectie op zo'n wereldwijde schaal te creëren, is een geweldige kans.”

De Herfst/Winter collectie komt 15 september uit. De prijzen liggen tussen de 12,90 euro voor accessoires en 129.90 euro voor outerwear.

Uniqlo lanceert collectie met Clare Waight Keller. Credits: Uniqlo

