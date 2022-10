Kijken: Veepee toont eerste circulaire ‘Upcycle Solution’ collectie

De eerste Upcycle Solution collectie van flashsaleplatform Veepee is vanaf twintig oktober op het Veepee platform te reserveren. Afgelopen juni werd bekend dat Franse ondernemer Maroussia Rebecq voor Veepee als artistiek leider aan een collectie zou werken waarbij onverkochte items van Veepee’s partnermerken en via Veepee’s Re-cycle initiatief ingezamelde stukken nieuw leven ingeblazen kunnen worden. Vandaag werden de eerste beelden van de collectie gedeeld in een persbericht.

Voor de eerste collectie heeft Rebecq basics als het witte t-shirt, jeans, cocktailjurken en bomberjacks nieuw leven ingeblazen. Er is gebruikt gemaakt van jersey, denim, poplin en sportswear stoffen. Het idee van Rebecq was om de werelden van kunst en mode samen te brengen, zo wordt in het persbericht toegelicht. Een selectie van de stuks zal dan ook gepresenteerd worden tijdens de Parijse kunstbeurs Paris Internationale, van 19 tot en met 23 oktober.

De stukken zijn ontworpen en gemaakt in de zogenoemde ‘Veepee Digital Factory’, een atelier in het Franse La Plaine Saint-Denis dat is opgezet speciaal voor de gelegenheid. Met het oog op een uitgangspunt van ‘transparante luxe’ is de prijs van elk stuk volgens Veepee transparant berekend op basis van de tijd die in elk stuk is gestoken.

Beeld: Veepee

Beeld: Veepee

Beeld: Veepee

Beeld: Veepee

Beeld: Veepee

Beeld: Veepee

Beeld: Veepee