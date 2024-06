Kijken: Walter van Beirendonck SS25-collectie met G-Star

De Belgische ontwerper Walter van Beirendonck heeft zijn krachten gebundeld met het van oorsprong Nederlandse denimmerk G-Star. De Belgische ontwerper is een vaste waarde op het programma van Men's Fashion Week in Parijs. Deze editie laat hij een SS25-collectie zien die traditionele noties van denim uitdaagt. Te weten: denim-experimenten, avant-gardistische ontwerpen en het gebruik van duurzame stoffen.

Van Beirendonck stelt kritische vragen op de website van G-Star, zoals “Waarom kledingstukken nog steeds op dezelfde manier gemaakt als 30 jaar geleden?", en “Waarom worden er nog steeds kledingstukken genaaid als we de potentie hebben om zoveel andere technieken te verkennen?”

De antwoorden zitten verweven in de 19-delige collectie. Een “experimentele samenwerking,” zoals het denimmerk het noemt. Beirendonck maakt gebruik van de technieken “lijmen, tappen, en drukken” - maar dan op een geheel eigenzinnige manier - van denim met het Cradle to Cradle Certified-keurmerk. “Het was mijn doel om traditionele methoden uit te dagen en opnieuw te bedenken”, legt Van Beirendonck uit in het nieuwsbericht.

Bekijk hieronder de hoogtepunten van de Walter van Beirendonck x G-Star SS25-collectie tijdens Men’s Fashion Week in Parijs.

Walter van Beirendonck SS25 x G-Star Paris Fashion Week Men’s Credits: Launchmetrics Spotlight

Walter van Beirendonck SS25 x G-Star Paris Fashion Week Men’s Credits: Launchmetrics Spotlight

Walter van Beirendonck SS25 x G-Star Paris Fashion Week Men’s Credits: Launchmetrics Spotlight

Walter van Beirendonck SS25 x G-Star Paris Fashion Week Men’s Credits: Launchmetrics Spotlight

Walter van Beirendonck SS25 x G-Star Paris Fashion Week Men’s Credits: Launchmetrics Spotlight

Walter van Beirendonck SS25 x G-Star Paris Fashion Week Men’s Credits: Launchmetrics Spotlight

Walter van Beirendonck SS25 x G-Star Paris Fashion Week Men’s Credits: Launchmetrics Spotlight

Walter van Beirendonck SS25 x G-Star Paris Fashion Week Men’s Credits: Launchmetrics Spotlight

Walter van Beirendonck SS25 x G-Star Paris Fashion Week Men’s Credits: Launchmetrics Spotlight

Walter van Beirendonck SS25 x G-Star Paris Fashion Week Men’s Credits: Launchmetrics Spotlight

Walter van Beirendonck SS25 x G-Star Paris Fashion Week Men’sCredits: Launchmetrics Spotlight