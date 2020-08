Klarna brengt webshops en sneakerfans samen met hartslagtechnologie

Hoe kun je sneakersfans over de hele wereld op een bijzondere manier bereiken? Door een probleem waar ze tegenaan lopen te helpen oplossen! Bots domineren al jaren de verloting van bijzondere sneakers. Hierdoor is het voor sneakerfans haast onmogelijk om deze op een eerlijke manier te winnen. Daarom bedacht Klarna Heartbeats4Sneakers. Een campagne in samenwerking met Highsnobiety die draait om het inzetten van je hartslag als toegang tot de verloting van de vijf meest iconische sneakers van het afgelopen decennium. Dezelfde innovatieve hartslagtechnologie werd ook ingezet om toegang te krijgen tot unieke sneakerpromoties van Nederlandse webshops.

Dankzij de inzet van deze nieuwe technologie konden alleen deelnemers met een hartslag - mensen van vlees en bloed dus - meedoen. Zo kwamen zij - en niet de controversiële bots - in aanmerking voor het winnen van één van vijf felbegeerde paartjes, waaronder de Virgil Abloh x Nike Air Jordan en de Adidas Originals Yeezy Boost. De hartslag van elke sneakerhead werd gemeten, nadat deze zijn of haar vingertop op de cameralens van een smartphone of desktop had gelegd.

Hartslagdeals bij Nederlandse webshops

Na de raffle gebruikte Klarna dezelfde ‘hartslagtechnologie’ om sneakerfans op basis van hun hartstocht voor sneakers in aanmerking te laten komen voor bijzondere deals bij Nederlandse webshops. Hoe groter de passie voor sneakers, hoe hoger de korting. Winkels als SneakerBAAS, BRONX, BALR, Adidas en Sneaker District deden mee aan de campagne. Ze kregen zichtbaarheid via diverse online marketinguitingen en social advertising, waardoor traffic gecreëerd werd vanuit Klarna richting de shops.

Terry Ringers, verantwoordelijk voor Marketing Partnerships bij BRONX shoes , werkte graag mee aan de campagne: ‘De passie voor sneakers bij BRONX is groot, dus toen we hoorden over de raffle en de sneakerdealweek door middel van hartslagtechnologie waren we direct enthousiast. Het is een spannende en innovatieve campagne, waarin de passie voor sneakers op een creatieve manier wordt gemeten. Dankzij de samenwerking zagen we tijdens de campagneperiode een toename van 7 procent in traffic naar bronxshoes.com. Daarnaast hebben we meer dan 50.000 sneakerlovers op Instagram bereikt dankzij de wederzijdse promotie van BRONX, Klarna en de aangehaakte fashion influencers. Een mooi resultaat en een goed voorbeeld van de manier waarop we als business partner met Klarna samenwerken.’

Meer dan een betaalmiddel

Ondanks het feit dat Nederland een klein land is, stond Klarna met meer dan 216.000 bezoekers aan de campagnesite in de top 3 meest actieve landen. De campagne kreeg aandacht in media als Elle, FHM en Metro en zichtbaarheid via influencers uit de sneakerscene, zoals Valerio Zeno, Jord Gijsberts, Celmatique en Romy D’Fonseca.

Céline van der Peet, Marketing Manager Klarna Nederland: “De Hearbeats4Sneakers campagne is precies hoe wij graag samenwerken met merken: we zetten een beleving neer voor consumenten, zodat de shopervaring nog leuker wordt gemaakt. Door middel van dit soort partnerships gebruiken we onze marketingkracht en ons sterke consumentennetwerk van miljoenen Nederlandse klanten, om groei te realiseren bij onze webshops. En consumenten konden rekenen op een mooie deal. Een win-win situatie! Klarna wil in de toekomst nog meer inzetten op dergelijke partnerships met merken. En zo laten zien dat shopping altijd smoooth moet zijn.”