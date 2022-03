Komono en Binôche: Belgische brillen in een wereldmarkt

Antwerpen - Voor een klein land is België goed voorzien van onafhankelijke (zonne)brilmakers die populair zijn tot in Japan. FashionUnited vroeg Gino Gommers van Binôche en Ruben van de Sande van Komono naar hun visie op de sector, duurzaamheid en de kracht van collabs.

Brillenmerk Binôche bestaat al meer dan 25 jaar maar CEO Gino Gommers en zijn team brachten twee jaar geleden met Sealed een gloednieuw label op de markt. Samen met Belgisch couturelabel Natan hebben ze ook een eigen lijn van zonnebrillen.

Hoe zijn jullie gestart? Was er nog een gat in de brillenmarkt?

Gino Gommers, CEO Binôche: “Binôche bestaat sinds 1996. In die periode startten internationale merken met de verkoop via optiekketens. We onderscheidden ons met eigen creatie, in België, en een identiteit die afweek van het standaard aanbod maar ook door onze brillen enkel via de zelfstandige optiek te verdelen. Het passen, het meten, de glazen afleveren: dat is een meerwaarde die je enkel bij een professional kan vinden. Dat verdwijnt bij verkoop via internet of bij ketens zonder goed opgeleid personeel. Sealed hebben we in 2019 gelanceerd. De lijn is gegroeid vanuit ons team, we wilden iets fris en nieuw, maar vooral ook onszelf uitdagen op technisch niveau. De uitdaging ligt in het verbinden van twee materialen – acetaat en metaal - op een manier die nog niet vaak gezien is in de optieksector. Het werd een lange zoektocht naar fabrikanten die het konden verwezenlijken. Het resultaat is een iconisch maar draagbaar design.”

“We hebben een hoge productiekost. Door onze samenwerking met Natan, kunnen we een prijs aanhouden die kan concurreren met die van internationale couturemerken” Gino Gommers

Veel merken hebben ook een zonnebrillijn…

“Een zonnebrilmerk vraagt een grote investering. Het is een product met een bepaalde look en feel, altijd voor een specifieke doelgroep. Er gaat een groot commercieel budget naartoe om hun aandacht te krijgen. We hebben een hoge productiekost omdat we met Europese producenten werken. Om de prijs te drukken, zouden we dan moeten uitwijken naar het Verre Oosten. Door onze samenwerking met Edouard Vermeulen van Natan, sinds 2011, hebben we een prijs kunnen aanhouden die kan concurreren met die van internationale couturemerken. Daarvoor krijgt de klant een Belgisch kwaliteitsproduct met ontspiegelde glazen, in Italiaans acetaat. We konden er bovendien een samenwerking met ambachtelijk atelier Saint Sauveur aan toevoegen, een leren clutch die volledig in België gemaakt wordt. De brillen worden trouwens door de dames in het team ontworpen, zij kennen de wensen van de doelgroep het best. Labels als Komono zijn meer marketinggedreven merken, met productie in het verre oosten. Dat staat haaks op onze bedrijfsfilosofie, die zich richt op Europese productie. Een jonger publiek kunnen bereiken met een kwaliteitszonnebril: op lokaal niveau wordt die doelgroep dan te klein. De Natan-zonnebril is lokaal gebonden, we kunnen hem moeilijker internationaal aan de man brengen. We zien dat ook op de beurzen, inkopers gaan altijd eerst naar onze optische brillen kijken.”

Sealed by Binôche, via Binôche

Waar staat Binôche qua duurzaamheid?

“We werken al 25 jaar met dezelfde fabrikanten - kleine, familiale bedrijven binnen Europa. Dat garandeert de kwaliteit en Europese werkgelegenheid. Dat scheelt ook in transport. Zelfs de grondstoffen komen uit dezelfde regio in Italië. Het acetaat wordt bovendien gepolierd in plaats van chemisch opgeblonken. Er gaat ook geen glanzende vernis over zoals bij goedkopere merken, waardoor je de bril makkelijk opnieuw kan laten polieren. Daarnaast bestaan de brillen uit sterke basisonderdelen waardoor ze een langere levensduur hebben. Ze zien er na vijf jaar nog even goed uit, je hoeft dus minder vaak een nieuw exemplaar te kopen. Het Italiaanse familiebedrijf is gevestigd in de Dolomieten, te midden van de natuur, en heeft daar dan ook respect voor. Ze hebben geen wasstraten en, als het hen vraagt, hebben ze liever dat je voor bio dan standaard acetaat kiest. Daarnaast zijn we geen ‘wit’ merk, onze campagnes geven de diversiteit in de maatschappij weer, en van onze eigen buurt – 2060 Antwerpen. Dat is voor ons een evidentie. Maar we willen niet aan greenwashing doen door te zeggen dat Binôche daarom een duurzaam merk is, daarvoor gaan we niet ver genoeg.”

“We hebben bewust geen eigen winkels of webshop omdat we geloven in het vakmanschap van de zelfstandige opticien” Gino Gommers, Binôche

Hoeveel verkooppunten hebben jullie, en waar?

“We hebben een 380-tal verkooppunten, waarvan de helft in het buitenland. Daar verkopen we het best in Frankrijk, gevolgd door Nederland. De derde plaats is voor markten waar we niet echt op inzetten – Japan, Zuid-Afrika, de V.S. - maar waar verkooppunten ons zelf gevonden hebben, via beurzen of Instagram. Dat zijn vaste klanten geworden. We hebben bewust geen eigen winkels of webshop omdat we geloven in het vakmanschap van de zelfstandige opticien. Of een bril goed is, hangt voor vijftig procent af van de kwaliteit van de glazen. Als brildrager zit je met een probleem dat opgelost moet worden, namelijk: elke dag goed kunnen zien. Daar ligt de taak van de opticien. Bij de verkooppunten hebben we in die 25 jaar een verschuiving gezien. Vroeger boden ze voor 95 procent brillen van bekende labels aan, nu richten ze zich meer op createurmerken die puur als brillenmerk in de markt staan. Vooral jonge opticiens zijn op zoek naar Belgische merken. Door de pandemie is die vraag sterk gestegen. Campagnes als de Ik Koop Belgisch-actie hebben daar echt in ons voordeel gewerkt.”

Wie is jullie doelgroep precies? En in welk prijssegment zitten jullie?

“Onze monturen worden vooral geapprecieerd door dertigplussers die meer kwaliteit willen en daar extra budget voor over hebben. Onze monturen zijn iets origineler maar op een subtiele manier, door mooie details. Ze versterken de persoonlijkheid. De winkelprijs voor een metalen montuur is 295 euro, de combinatie van metaal en acetaat 345 euro en brillen uit de Sealed-collectie kosten 450 euro.”

Hoe verliep het buying-seizoen? Hoe zit het met de impact van de pandemie?

“De verkoop verloopt goed, zelfs doorheen alle lockdowns zijn we blijven groeien. We zagen meer vraag bij de opticiens buiten de centrumsteden. Daar was meer trafiek omdat mensen liever dichtbij huis winkelden. Het cliënteel stroomde terug van de ketens naar de lokale opticien omwille van de nabijheid en hopelijk blijven ze voorgoed, omwille van de kwaliteit. Er is duidelijk een toegenomen aandacht voor het lokale, authenticiteit, het verhaal achter een merk.”

Zijn er nog andere plannen?

“Na 25 jaar hebben we heel wat vaste klanten, we willen die opticiens graag prikkelen met iets vernieuwends. We werken al langer met ambassadeurs, zoals regisseur Jan Verheyen, tv-persoonlijkheid Rob Vanoudenhoven en, recenter spokenworddichter Esohe Weyden. Daar willen we er nog aan toevoegen om zo meer herkenbaarheid te creëren. Ze hebben ook een gunstige invloed op het aantal volgers op onze sociale media”.

Wat is jullie ultieme droom?

“Het zou zonde zijn mocht alle vakkennis die we tot nu hebben opgebouwd, verloren gaan of dat het merk na ons zou stoppen. We willen het graag doorgeven aan de volgende generatie. Ook het menselijke aspect moet kunnen blijven, daar boeten commerciëlere merken aan in. Wij blijven genieten van de communicatie met klanten, het blijft boeiend. We hopen dat we met binôche nog lang mooie brillen mogen blijven maken.”

Komono SS22, via Komono

Komono

“In 2009 was Komono een van de eerste spelers die luxe accessoires maakte van hoge kwaliteit voor een toegankelijkere prijs” Ruben van de Sande, Komono

Komono werd in 2009 opgericht door ex-snowboardprofs Anton Janssens en Raf Maes. Naast de eigen collectie optische brillen en zonnebrillen brengt het merk regelmatig collabs uit met andere lifestyle brands, designers en jaarlijks met de laatstejaarsstudenten van de Antwerpse Modeacademie.

Waarom zijn jullie met Komono gestart?

Ruben van de Sande - Global PR Manager Komono: “Anton Janssens werkte voor de oprichting al tien jaar in de modedistributie voor andere merken. Met die ervaring en zijn interesse in horloges en zonnebrillen startte hij het merk samen met Raf Maes. In die tijd had je luxe labels enerzijds en anderzijds de goedkope merken die geen kwaliteit boden. Komono was een van de eerste spelers die luxe accessoires maakte van hoge kwaliteit voor een meer toegankelijke prijs. Het klopt dat er best wat Belgische merken zich op de brillenmarkt begeven. We vermoeden dat dit te maken heeft met de interesse in mode en zelfexpressie - door kleding en accessoires kun je uitdragen wie je bent.”

Waar worden de monturen geproduceerd en houden jullie ook rekening met duurzaamheid?

“Alles wordt ontworpen in onze eigen Antwerpse studio. Het grootste deel van onze brillen wordt in China geproduceerd. De kwaliteit en het organisatieniveau van onze Chinese fabrikanten ligt evenwel op hetzelfde niveau als in Europese fabrieken. Meer dan de helft van het proces gebeurt met de hand en steunt op de expertise van de werknemers. Ons design en quality control team reist daarnaast ook twee keer per jaar af naar de fabrieken om de kwaliteit te garanderen. Bovendien is duurzaamheid een van onze grootste focuspunten, momenteel zijn al onze producten gemaakt van milieuvriendelijke, duurzame materialen zoals eco en recycled acetaat. Ook qua transport, verpakking en productie zetten we grote stappen richting meer duurzame toekomst.”

Hoeveel verkooppunten heeft Komono, naast de eigen winkels?

“We hebben een Komono-shop in Brussel, Antwerpen en Amsterdam. Daarnaast liggen de brillen bij conceptstores, onafhankelijke optiekers en modeboetieks tot ver buiten de landsgrenzen, van Zuid-Amerika tot Azië. Momenteel is Komono beschikbaar in meer dan tachtig landen. In Europa kunnen we op dit moment rekenen op meer dan duizend retailers. België is wel nog altijd onze grootste markt. Daarnaast zijn we vooral populair in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Japan. Wij verkopen de optische lijn enkel in onze Antwerpse store, waar ook een fulltime opticien in dienst is. We verkopen ze daarnaast enkel bij onafhankelijke opticiens. De collecties bieden uniek en kwalitatief design met een lager prijsniveau dan het doorsnee aanbod bij een opticien. Op deze manier kunnen onafhankelijke optiekers concurreren met de grote, vaak goedkopere ketens en merken. Voor bepaalde collecties werkt Komono ook samen met grotere bedrijven zoals Grandvision, maar de focus ligt echt op onafhankelijke brillenzaken.”

Wat is jullie doelgroep en prijssegment?

“Onze doelgroep zit tussen de 18 en 45 jaar. De realiteit is echter dat wij ons niet per se richten op een bepaalde groep, leeftijd, afkomst of gender. Wat onze doelgroep samenbrengt is onze gezamenlijke passie, energie, levenslust en off the beaten track mindset. Onze prijzen variëren over het algemeen tussen de 49 en 120 euro. Voor een exclusieve collab kan de prijs wat hoger liggen.”

Komono SS22, via Komono

Hoe verliep het buying-seizoen?

“Dit jaar trokken we naar optiekbeurzen Silmo, Mido, Opti en naar de kindermodebeurs Playtime. De impact van de pandemie is nog altijd voelbaar, retailers zijn iets voorzichtiger met aankopen. Toch zijn we bijna terug op het niveau van 2019, wat veel hoop geeft voor de toekomst. Momenteel zijn de zonnebrillen onze grootste markt, al winnen we ook steeds meer terrein op optisch vlak. De horlogemarkt is sinds de start van Komono erg verzadigd, waardoor dat aandeel momenteel relatief kleiner is. Toch proberen we ook in dat segment uit te blinken door vernieuwend design.”

“Collabs dragen veel bij aan ons imago - we werken enkel samen met personen of bedrijven die voor dezelfde waarden staan” Ruben van de Sande

Zitten er nog collabs in de pijplijn? Hebben zij een weerslag op de verkoop?

“Komende maanden komen er onder andere collabs aan met Walter van Beirendonck, Tom Eerebout, de Royal Academy of Fine Arts Antwerp en het Amerikaanse merk Real Bad Men. De samenwerkingen versterken ons merk, onze missie en creativiteit, het is echt een creatieve uitdaging. De meeste samenwerkingen zijn exclusief en dus beperkt beschikbaar. De impact op de verkoop varieert aanzienlijk tussen de verschillende samenwerkingen. Ze dragen wel veel bij aan ons imago, we werken namelijk enkel samen met personen of bedrijven die voor dezelfde waarden staan.”

Zijn er nog andere plannen?

Van de Sande: “We lanceerden net Komono Junior, brillen en horloges voor kinderen en tieners, met als doel om nieuwsgierige jongeren de kans te geven zichzelf te uiten door middel van accessoires. Ons ultieme doel is immers een platform voor zelfexpressie worden. We willen dat mensen Komono dragen om zo hun eigen identiteit te versterken en te kunnen zijn wie ze willen zijn.”