Kopen uit de kast van je favoriete influencer

TMO-studenten Sophie Stokbroekx en Daniëlle Mellaart wonnen eerder dit jaar de Meester Koetsier Entrepreneur Award met hun businessconcept MyFluence ; een platform waar je kleding van influencers kan kopen. Aan de Koetsier-award is een geldbedrag van 10.000 euro verbonden die de winnaars gaan gebruiken om het platform verder te ontwikkelen. In dit TMOment vertellen Daniëlle en Sophie over hun idee en wat ze met de prijs gaan doen.

Vertel eens iets over jullie concept MyFluence?

‘MyFluence is een platform dat bestaat uit een website en een app waarop kleding van influencers die zij niet meer dragen wordt verkocht. Naast verkoop worden er ook exclusieve items van influencers geveild. Het idee is eigenlijk ontstaan tijdens de eerste lockdown. Wij zagen toen dat veel mensen hun kledingkast gingen uitmesten om te kijken wat ze in de kast hadden hangen omdat de winkels dicht waren. Veel influencers gingen hun kast ‘detoxen’ en spullen verkopen op platforms. Dat kost best wat moeite want ze moeten erover communiceren, de kleding verpakken en opsturen. Daar gaat behoorlijk wat tijd in zitten. Wij zagen dat influencermarketing upcoming was en wilden daar graag op inspelen. Met MyFluence bedienen we eigenlijk twee markten: de klant die graag kleding van haar/zijn favoriete influencer wil dragen en de influencer die wij ontzorgen met onze dienstverlening en het platform. Toen wij het ruwe concept voor het eerst op school presenteerden, kregen we zulke positieve reacties dat wij in semester 6 met de ontwikkeling van MyFluence zijn doorgegaan en de leerlijn Ondernemerschap van TMO hebben gevolgd. Met de finalepitch aan de jury – een soort Dragons’ Den – wonnen we de Meester Koetsier Entrepreneur Award en daarmee een geldbedrag van 10.000 euro.

Dé clichévraag maar we stellen hem toch: wat ging er door jullie heen toen jullie hoorden dat je de prijs had gewonnen?

We waren heel blij maar ook heel opgelucht! We hebben er keihard voor gewerkt dus de beloning met een prijs en de waardering van een vakjury uit de branche is geweldig. En opgelucht dat het achter rug was.

Hebben jullie al bekende influencers weten te strikken?

Nog niet, maar er is al wel contact met bij voorbeeld Anna Nooshin. Als we straks echt operationeel zijn dan zullen er zeker bekende influencers op MyFluence te vinden zijn. Maar eerst moeten de website en de veilingmodule klaar zijn. Dat gaan we realiseren met de geldprijs die we met de Meester Koetsier Award hebben gewonnen. Daarna gaan we influencers benaderen voor een betaalde samenwerking en gaan we de verpakking van de items ontwikkelen. Onze KvK-inschrijving is inmiddels een feit.

En de toekomst?

We gaan eerst stagelopen maar proberen tussendoor ook verder te gaan met MyFluence. Aan onze Instagram-pagina werken bijvoorbeeld. We zijn vastberaden om hoe dan ook door te gaan met MyFluence, ook na TMO.’