KYRA spring/summer 2022 collectie

Vrouwelijk, kleurrijk en inclusief qua maat en leeftijd, dat is waar we voor staan. ‘’Het feit dat de consument weer zin heeft in kleur en vrolijkheid, na deze lastige periode, is ons uiteraard op het lijf geschreven’’, aldus Creative Director Barbara Swaak.

Een compleet op elkaar afgestemde collectie verdeeld over vier levermomenten. Een volledige lijn: kleur gecoördineerd en helder in prijs opbouw. We vinden dat, in deze tijd van verandering, kwaliteit en comfort belangrijk is voor onze consument. Deze collectie biedt vele mogelijkheden in draag momenten: zowel stijlvol als luxury lounge, en altijd vrouwelijk. Zoals u van KYRA gewend bent is dit een collectie die je mooier maakt en waar je vrolijk van Wordt!

De start van het seizoen is begin Februari en daar hebben we rekening mee gehouden. In de meeste regio’s waar we verkopen is het vaak nog echt winter. We kiezen dus voor sets die je kan opbouwen vanuit gelaagdheid, maar wel met het uitgangspunt dat je het in het seizoen goed door kunt dragen. Het kleurbeeld is geschikt voor dit moment: blauwtinten met een vrolijke fuschia als eye-catcher. In deze levering hebben we een lyocell denim programma, geschikt om een iets meer casual look mee te creëren. Een losse broek, een zwierige jurk en een vrouwelijke blouse, een serie die perfect is om door te dragen.

Het tweede levermoment voor Februari is opgebouwd rond groen tinten, al seizoenen lang nu een commerciële kleur. We vinden het een spannend beeld opleveren om groen tinten te combineren! Het beeld in Maart is zacht en naturel, maar wel met een krachtig zwart/wit thema. Omdat we daar nu eenmaal gek op zijn en het supermooi aansluit met de neutrale en ‘butter’ kleurige pastelgeel tint. We eindigen het seizoen in April met zomerse warme roodtinten en uiteraard een heldere, vrolijke kleur; koraal roze. Ook dit programma is compleet met mooie neutrale zandtinten.

Door het hele seizoen heen loopt een ijzersterke brei collectie, met de juiste garens op het juiste moment: van een iets zwaarder gewicht garen in Februari naar linnen blend in een open structuur in April. Uiteraard is de focus op jurken niet weg: alle pasvormen en lengtes zijn vertegenwoordigd. We kennen onze klant! Ook ons linnen aanbod in jurken en tunieken is compleet. Het is een breed aanbod in kleur en gevarieerdheid in prints: een water-colour bloemdessin en een moderne 2-tone vogelprint.

We staan erom bekend dat we trends op een commerciële manier brengen. Dus uiteraard brengen we lange zwierige rokken en jurken, mooie wijde mouwen met details en prachtige geborduurde tops. Alles om uit te kijken naar een prachtige zomer!