‘Laat je niet verblinden’: Zeeman legt brillenwereld onder vergrootglas met nieuwe campagne

Zeeman zet de ludieke campagnes voort waar het kijkt naar de ‘echte prijs’ van items. Waar het eerder al sneakers en parfum onder de loep legde, gaat dit keer de brillenwereld onder een vergrootglas, zo blijkt uit een persbericht. Binnen de campagne ‘Laat je niet verblinden’ lanceert Zeeman zonnebrillen van premium kwaliteit tegen de prijs van 24,99 euro.

“Veel mensen vallen voor de dure zonnebrillen van bekende fashion merken. Ze betalen er vaak honderden euro’s voor en gaan er blind van uit dat het met de kwaliteit wel goed zit. Maar is dat wel zo? Betaal je ook echt voor kwaliteit?”, aldus de discounter.

De lancering bestaat uit diverse collecties: De ClassicZ en de SpecialZ. De Classic collectie bestaat uit vijf modellen en doet denken aan de monturen van bekende brillenmerken. Deze collectie zal zowel in de winkels als in de webshop verkocht worden. De SpecialZ is gemaakt in de kenmerkende kleuren van Zeeman: geel, blauw en zwart. Deze brillen zullen alleen online worden verkocht. Opvallend is wel dat de SpecialZ monturen hoger geprijsd zijn, namelijk 49,99 euro.

De monturen zijn vanaf 24 mei te koop.

Lees ook uit het archief (2020): Trouwjurken, high-end sneakers en parfum: Textielketen Zeeman en hun spraakmakende campagnes