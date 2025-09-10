Laatste collecties ontworpen door Giorgio Armani worden getoond tijdens Milaan Fashion Week

De Armani Groep houdt vast aan haar modeshows op de Milaan Fashion Week.

Ondanks het overlijden van ontwerper Giorgio Armani vorige week, presenteren beide labels van de groep – zowel Emporio Armani als Giorgio Armani – hun lente/zomer 2026 collecties. Het betreft de laatste kledingstukken die door Giorgio Armani zelf zijn ontworpen.

Naast de modeshows wordt ook de reeds aangekondigde tentoonstelling in het museum Pinacoteca di Brera, die het lange bestaan van het merk viert, zoals gepland op 24 september geopend. De overleden modeontwerper richtte zijn label precies vijftig jaar geleden op.

De geplande uitvoering van de modeshows en de opening van de tentoonstelling, waaraan Giorgio Armani tot het laatst heeft gewerkt, weerspiegelen de wens van het bedrijf om een erfenis van betrokkenheid, respect en werkpassie voort te zetten. Waarden die meneer Armani altijd hebben gekenmerkt en die hij door de jaren heen aan al zijn medewerkers heeft overgebracht, verklaarde het bedrijf in een woensdag gepubliceerde verklaring.

Agelopen weekend nam Italië afscheid van zijn bekendste modeontwerper. In het hoofdkantoor van het Armani-concern in Milaan, waar hij jarenlang regelmatig zijn nieuwe collecties presenteerde, bogen meer dan 6.000 mensen voor de opgestelde kist. De wachtrij reikte tot ver in de straat.

De 91-jarige ontwerper werd in besloten kring begraven door familieleden, vrienden en naaste medewerkers. De privéceremonie vond plaats in de kerk van het kleine dorp Rivalta, vlakbij zijn geboorteplaats Piacenza in Noord-Italië.