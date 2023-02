Labels om in de gaten te houden: vier merken die zich inzetten voor circulariteit

Het is de Week van de Circulaire Economie. Nog tot en met zaterdag elf februari zijn er door heel Nederland presentaties, panelgesprekken, excursies en workshops rondom circulariteit. De bedoeling van de campagneweek is om te laten zien hoe circulair ondernemen er in de praktijk uit kan zien, zodat het publiek daarvan kan leren.

In het kader van de Week van de Circulaire Economie licht FashionUnited vier Nederlandse kledingmerken uit die toewerken naar een circulair businessmodel. Van onderstaande merken is er nog geen honderd procent circulair, maar de manieren waarop zij circulariteit aanvliegen kunnen andere ondernemers wel vast inspiratie bieden. Bij circulariteit moet niet alleen worden gedacht aan verantwoord produceren of werken met herbruikbare materialen, maar ook met het nemen van verantwoordelijkheid voor wat er met het product gebeurt tijdens en na gebruik. Kan het kledingstuk bijvoorbeeld worden gerecycled, en welke opties biedt het bedrijf daarvoor?

Skot

Beeld: Skot

Skot, het merk van ondernemers Michiel Karssen en Ruben van Veen, is gespecialiseerd in overhemden en T-shirts voor mannen. Het label werd in 2017 opgericht met de bedoeling mannen een duurzamer alternatief te bieden voor reguliere bovenkleding.

Skot is op de eigen website transparant over het productieproces van de kledingstukken. De kleding van Skot wordt gemaakt van biomaterialen als biologisch katoen en, in het geval van sommige overhemden, Lyocell. Aan het basismateriaal worden geen kunststoffen toegevoegd. Kunststoffen komen wel voor in de tussenvoering in de kraag van overhemden. Daarvoor gebruikt Skot waar mogelijk gerecycled polyester. De knopen van Skot-overhemden zijn niet van plastic, maar van kokos, een plantaardige variant op ivoor en duurzamer gekweekt parelmoer. Skot maakt daarnaast gebruik van gerecyclede naaigarens. Productie vindt plaats in Istanbul en India. In die laatste fabriek, waar de T-shirts van Skot worden gemaakt, wordt bij het drukken en verven gewerkt met niet-toxische verfstoffen.

Skot stimuleert consumenten om hun Skot-kledingstukken na gebruik te retourneren door in ruil een korting van tien procent aan te bieden. Op dit moment zijn er echter nog stappen te zetten wat de recycling van de kledingstukken betreft, zegt Karssen tegen FashionUnited. Van gebruikte kledingstukken kunnen nog geen nieuwe garens voor kleding worden gemaakt. Het materiaal van de ingeleverde overhemden wordt op dit moment wel verwerkt tot andere producten.

Skot verkoopt de overhemden en T-shirts via de eigen webshop en werkt ook op kleine schaal samen met retailers. De prijzen van Skot variëren van 33,95 euro voor een T-shirt tot 99 euro voor een overhemd.

New Optimist

Campagnebeeld voor de zomercollectie van New Optimist. Beeld: New Optimist

Lokaal, sociaal, circulair: dat is het credo van New Optimist. Het label werd in 2021 gestart door Xander Slager en Nelleke Wegdam. New Optimist begon met voornamelijk hoodies, sweaters en broeken, maar heeft de collectie inmiddels flink uitgebreid: Er vallen nu bijvoorbeeld ook blouses en jasjes onder. Prijzen variëren van rond de 55 euro voor een T-shirt tot 140 euro voor een sweater. Het merk heeft een eigen webshop, die dit weekend heropent. Het label hangt daarnaast bij ruim twintig retailers in Nederland.

New Optimist gebruikt natuurlijke, biologische en gerecyclede materialen, waaronder katoen en hennep. Het hele productieproces, met uitzondering van het weven en breien van de stoffen en het verven van de kledingstukken, gebeurt in de New Optimist-fabriek in Amsterdam. Het verven gebeurt nu nog net over de grens in Duitsland, maar op den duur willen Slager en Wegdam ook dat proces in eigen hand nemen, en met natuurlijke in plaats van synthetische kleurstoffen gaan werken. De kledingstukken worden zo ontworpen dat ze makkelijk te recyclen zijn: zo wordt er alleen gebruik gemaakt van monomaterialen en niet van menggarens, die scheiden lastig maken.

New Optimist introduceert vanaf september een statiegeldsysteem om klanten aan te moedigen hun kledingstukken na gebruik weer in te leveren. Het is momenteel bezig een recycleprogramma op te zetten, zodat van gedragen kledingstukken - liefst lokaal - weer nieuwe garens of stoffen kunnen worden gemaakt.

Vodde

Sokken van Vodde. Foto: Roos Pierson, via Vodde

Vodde maakt sokken. Sokken voor mannen en vrouwen, voor tijdens het sporten, het wandelen of op het werk. Het zijn niet zomaar sokken: deze voetenwarmers worden gemaakt van gebruikt textiel dat bij Vodde wordt aangeleverd door inzamelingspartners zoals Sympany of kringloopwinkels. Van dat materiaal spint Vodde katoengarens. Die worden gecombineerd met synthetische garens gemaakt van ingezameld plastic, en soms een aandeel nylon of elastaan. Daar worden in de Tilburgse fabriek van Vodde sokken van gemaakt.

Het procedé van Vodde is gedeeltelijk circulair. Wanneer de sokken gebruikt zijn, kan het bedrijf de sokken terugnemen, al heeft Vodde daar nog geen standaardprocedé voor. Een deel van het materiaal kan vervolgens worden gerecycled tot nieuwe sokkengarens. Voor een ander deel geldt dat nog niet. Vodde-oprichter Patrick Welp is momenteel in gesprek met de Universiteit Leuven om het materiaal waarvan geen garens meer kunnen worden gemaakt, te verwerken tot vulstof voor isolatie.

Vodde heeft een eigen webwinkel, en werkt ook samen met meerdere retailers in Nederland. De prijzen voor Vodde-sokken variëren van 7,95 euro tot 16,95 euro.

Rhea

Campagnebeeld van de zomercollectie 2023 van Rhea. Beeld: Rhea

Rhea werd in 2021 opgericht door Roos Fleuren, Hannah Swift en Bridget Cumberworth. Het merk maakt gebreide truien, T-shirts, jurken en broeken van merinowol en tencel, maar ook overhemden van restkatoen. De prijzen liggen tussen 89 euro voor een mouwloze top en 199 euro voor een jurk. Rhea verkoopt de kledingstukken zelf via een webshop en via boetiek The Collection One in Amsterdam.

Rhea werkt met natuurlijke en herbruikbare materialen, waarbij wol het grootste aandeel heeft. De wol komt wel van ver en de productie is nog niet volledig regeneratief, zegt Fleuren aan de telefoon, maar de bedoeling is dat dat in 2025 wel het geval is. De productieketen van het merk is transparant: aan elk kledingstuk hangt een QR-code die doorverwijst naar informatie over de herkomst en productie ervan. Op de website van het merk staan tips om kledingstukken te verzorgen en langer mooi te houden. Wie een gaatje heeft in diens Rhea-trui, kan het merk mailen om een stukje stopwol en reparatie-instructies te ontvangen.

Rhea draagt zorg voor de eigen, onverkochte voorraad: overgebleven items uit het eerste seizoen werden onlangs verwerkt in een nieuwe collectie. Ook heeft het label een eigen recyclingprogramma voor wollen kledingstukken: klanten kunnen naar Rhea gedragen breisels van honderd procent wol opsturen, die in de wolspinnerij van Rhea uit elkaar worden gehaald. Van de wol worden dan weer verse garens gesponnen.