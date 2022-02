Lidewij Edelkoort bekritiseert "snelheid en hebzucht" van mode-industrie in opiniestuk

Trendforecaster Lidewij Edelkoort heeft een opiniestuk geschreven voor Business of Fashion, waarin zij vraagtekens zet bij het bedrijfsstimuleringsmodel van de industrie, dat bestaat uit overproductie, overconsumptie en middelmatige producten.

De volgende generatie studenten moet leren wat de waarde is van vezels in plaats van marketing, van textiel en natuurlijke processen in plaats van 3-D rendering, van creëren op het zuiverste niveau met een kwalitatieve intentie.

"Wij zijn van mening dat we, om modeontwerp te begrijpen, de oorsprong van kleding moeten onderwijzen, die te vinden is op de boerderij en in het bos. We weten dat regeneratieve landbouw en bosbouw in de kaarten staan van een toekomst waarin merken vanaf het prille begin van de creatie van hun goederen betrokken zullen zijn, verantwoordelijk voor alternatieve teelten, een humane behandeling van dieren en een afgemeten productie van cellulose en algen. Sommige huizen omarmen deze verantwoordelijkheid nu al."

Edelkoort, die dit najaar een nieuwe master bij Polimoda lanceert met de titel ‘From Farm to Fabric to Fashion’, zegt dat een bewustzijn van het leven essentieel is, "rechten geven aan materialen, net zoveel als aan dieren, planten en mensen."

In Edelkoorts essay ‘A Declaration of Change: Radical Metamorphosis’, zegt de Nederlandse trendvoorspeller dat jongeren de verandering moeten leiden, te beginnen bij hun eigen onderwijs, om een nieuwe manier van denken over - en het ontwerpen van - mode vorm te geven.

"Het onderwijs heeft grotendeels bijgedragen aan de teloorgang van de mode door afdelingen voor textielontwerp te sluiten, stoffenkennis te verwaarlozen en virtueel schetsen te promoten boven draperen en het maken van patronen. Daarom moeten we het systeem reconstrueren en een radicaal nieuw onderwijsmodel introduceren. Gebaseerd op de afkomst van textiel en de affiniteit ervan met mode," legt Edelkoort uit in haar verklaring.

Mode is handelswaar

In haar opiniestuk zegt Edelkoort dat "modeontwerp handelswaar is geworden en zich niets aantrekt van de gebruikte stoffen, zolang er maar materiaalvolume is om monetair volume te creëren, wat resulteert in een beperkte keuze aan denim, fleece, jersey en flanel, met af en toe een bloem, lovertje of foto om het oude er nieuw uit te laten zien. Dit is waarom modeontwerp op zijn retour is, lijdend aan overproductie en onder-creativiteit, wat leidt tot een markt die verzadigd is met opportunistische drops en samenwerkingen, die het totale gebrek aan integriteit en initiatief camoufleren, waarbij het sporadische gebruik van een jacquard een nachtelijke TikTok-sensatie wordt. We hebben het punt bereikt waarop we niet meer over mode kunnen spreken en koopwaar gewoon als kleding moeten zien".

Polimoda-directeur Massimiliano Giornetti licht toe: "Opleiding is van nature geprojecteerd in de toekomst. Onze rol is het creëren van solide fundamenten om het hele modesysteem om ons heen te laten groeien en ontwikkelen. Samen met Lidewij Edelkoort willen we nieuwe wegen bewandelen die zowel ambitieus als revolutionair zijn, waarbij we het Toscaanse ambachtelijke erfgoed combineren met een experimentele en wetenschappelijke benadering. Modeontwerp moet de drang naar vernieuwing herontdekken, uitgaande van onderzoek en kennis van technieken, materialen en stoffen die innovatie inspireren met een antropologische en culturele benadering."

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.COM, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.