Lizzo lanceert shapewear-lijn Yitty in samenwerking met Fabletics

De Amerikaanse Grammy-winnares Lizzo, bekend van nummers als ‘Juice’ en ‘Truth Hurts’, stapt de modebusiness in met haar eigen shapewear-merk Yitty. Het merk kwam tot stand in samenwerking met sportkledinglabel Fabletics, zo blijkt uit een persbericht in handen van onder meer CNN en Forbes. De lijn lanceert op 12 april, en omvat onder meer nauwsluitende bodysuits, broekjes, topjes en losvallende loungewear.

Lizzo zelf draagt al shapewear sinds ze ongeveer twaalf was, zo staat in het persbericht. “Ik had het gevoel dat ik constant via tv en tijdschriften te horen kreeg dat mijn lichaam niet goed genoeg was,” vertelt ze. “Om als 'acceptabel' te worden beschouwd moest ik het een soort pijn toebrengen. Ik draag al heel lang shapewear - nauwsluitende korsetten en broekjes.” Het waren vaak ‘pijnlijke’, ‘treurige’ of ‘beperkende’ kledingstukken, schrijft Lizzo. “Zo zou het niet moeten zijn.”

De shapewear van Lizzo heeft dan ook vrolijke kleuren en prints. Het zijn stukken die ‘bedoeld zijn om gezien te worden’, aldus Lizzo. “Stijlen die technisch gezien als onderlaag zijn ontworpen, maar die leuk genoeg zijn om op zichzelf te dragen.” De speelsheid van het label wordt ook gereflecteerd in de naam Yitty: de bijnaam van Lizzo toen ze klein was.

Deze filosofie voor shapewear viel in goede aarde bij Don Ressler, medeoprichter van Fabletics, die Lizzo vijf jaar terug ontmoette. Yitty werd uiteindelijk opgestart in samenwerking met Kirsten Dykstra, CMO van Fabletics en nu president van Yitty. De Yitty-lijn zal zowel via Yitty.com worden verkocht als in de webshop en fysieke winkels van Fabletics.