Lois Jeans werkt samen met Amerikaans tijdschrift V Magazine aan jeanscollectie

Lois Jeans werkt samen met het Amerikaanse tijdschrift V Magazine en lanceert een duurzame collectie: Lois V Denim, dat maakt Lois Jeans bekend via een persbericht. Het Nederlandse modemerk liet al eerder aan FashionUnited weten dat de samenwerking op de planning stond. De jeans zijn terug te zien op covers van het Amerikaanse tijdschrift om eendracht te benadrukken.

Model Ninette van de collectie Lois V Denim. Credit: Lois Jeans, V Magazine

Lois V Denim is ontworpen door het Lois-team en V Magazine’s hoofdredacteur Stephen Gan. De collectie bestaat uit acht broeken: vier voor mannen en vier voor vrouwen, zo is te lezen. De damesmodellen bestaan uit een blauwe taps toelopende jeans (Raven), een hoge zwarte en blauwe tie-dye nineties flared (Ninette), een blauwe en witte rechte jeans (River), en een blauwe en zwarte skinny bootcut (Trumpet). Voor heren heeft Lois Jeans gekozen voor een blauwe, zwarte en witte taps toelopende jeans (Marvin), een blauwe en witte bootcut (Dario), een blauwe en witte skinny (Basse), en een blauwe en witte wijde jeans (Bruno).

Model Bruno van de collectie Lois V Denim. Credit: Lois Jeans, V Magazine

De collectie is vanaf midden juli wereldwijd verkrijgbaar via de website van Lois Jeans. De prijzen liggen tussen de 129,95 euro en 169,95 euro. Het denimmerk heeft op dit moment vijfhonderd verkooppunten in Nederland, België, Noorwegen, Zweden, Italië, Duitsland en de Verenigde Staten.