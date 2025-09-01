LolaLiza verbreedt kledinghorizonten met eerste activewear-capsule

LolaLiza betreedt nieuw terrein, en het is er eentje dat beweegt. Het Belgische damesmodemerk breidt haar portfolio uit met haar allereerste activewear-capsule: een limited edition die comfort, zelfvertrouwen en een moderne kijk op veelzijdige lifestylekleding combineert. De capsule biedt een functionele én modieuze interpretatie van athleisure, ontworpen voor vrouwen die comfort en stijl doorheen hun hele dag willen combineren. Hoewel het label vooral bekend staat om haar kleurrijke, toegankelijke damesmode, vormt deze collectie een logische uitbreiding van LolaLiza’s ontwerpfilosofie: met focus op veelzijdigheid, zachtheid en draagbaarheid voor het echte leven.

Credits: LolaLiza

Geworteld in de merkboodschap “Dress Like You”, is het assortiment ontworpen met alledaagse momenten in gedachten: van rustige ochtenden en mindful movement tot boodschappen of een koffiepauze na het sporten. Elk stuk is gemaakt van zachte materialen en flatterend gesneden voor diverse lichaamstypes, met comfort zonder concessies als uitgangspunt.

Voor retailers biedt deze capsule kansen binnen een categorie die blijft groeien. Activewear is allang niet meer beperkt tot sport; het is een lifestyle geworden die moeiteloos overvloeit in confectiekleding. Met de juiste pasvorm, esthetiek en positionering biedt dit segment sterke doorverkoopmogelijkheden. LolaLiza speelt met deze capsule in op de behoefte aan hybride kleding: stukken die de grenzen tussen mode, functie en ontspanning vervagen, en tegelijkertijd aansluiten bij de dagelijkse routines van de klant.

Credits: LolaLiza

Een breder groeitraject

Hoewel dit LolaLiza’s eerste stap in activewear is, past het binnen een bredere strategische ontwikkeling. Het merk blijft experimenteren met nieuwe formats en het verfijnen van haar garderobe-aanbod in lijn met het leven van de moderne vrouw. Bovendien sluit de aanpak aan bij LolaLiza's “Smart Fashion” model: een flexibel, marktgericht systeem dat seizoenscollecties aanvult met kleinere, data-geïnformeerde drops. Activewear vormt nu een waardevolle aanvulling binnen dat ritme, en biedt retailers een relevante, actuele uitbreiding op het bestaande aanbod.

De capsulecollectie is nu verkrijgbaar via de LolaLiza website en in geselecteerde winkels.

