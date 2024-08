LolaLiza x Pol Vogels: een vliegende start voor collab met Belgische ontwerper

Een dromerige collectie, ontstaan uit de samensmelting van jong talent en gevestigde mode-expertise.

Met trots presenteert Belgische retailer LolaLiza een unieke collectie van veelbelovend Belgisch talent Pol Vogels, die dankzij zijn deelname aan de LolaLiza Fashion School zijn creatieve visie tot leven ziet komen. Deze wedstrijd, georganiseerd door Belgisch label LolaLiza, biedt jonge ontwerpers niet alleen een exclusieve blik achter de schermen van het merk, maar ook de zeldzame kans om hun eigen jurken te creëren en op de markt te brengen. Het resultaat is een verbluffende collectie die de frisse, jeugdige energie van Pol combineert met de trendy en toegankelijke stijl van LolaLiza.

Credits: LolaLiza

De LolaLiza x Pol Vogels-collectie introduceert drie frisse ontwerpen: een blauwe jurk, een casual gele jurk, en een lichtroze jurk met cape. Pol Vogels laat zijn liefde voor kleur en natuur spreken, geïnspireerd op de veelzijdigheid van fauna en flora, van vogels en bloemen. Subtiele verwijzingen naar de Belgische vlag – blauw, geel, en roze – geven zijn creaties een unieke twist. De collectie toont hoe Vogels persoonlijke verhalen omzet in stijlvolle, energieke mode, en de iconische LolaLiza bloemenjurk een eigentijdse update geeft.

Credits: LolaLiza

“Mijn ontwerpen zijn altijd geïnspireerd door vogels en hun symboliek. Als kind groeide ik op in een familie van duivenmelkers, en mijn achternaam is letterlijk 'Vogels'. De blauwe jurk verwijst bijvoorbeeld naar de nine-to-five kantoorbaan, waarbij de duiven het stadsleven symboliseren en de vergeet-me-nietjes het belang van de mensen in kantoren benadrukken die lange uren maken”, aldus Pol Vogels.

Van competitie naar creatie

Pol Vogels was enthousiast om het volledige modeproces van dichtbij te ervaren, van stoffenkeuze tot patroonontwikkeling en afwerking. Hij koesterde al geruime tijd de ambitie om met prints te experimenteren en zag in LolaLiza de perfecte partner om dit creatieve avontuur aan te gaan. Hoewel zijn roots in de mannenmode liggen, beschouwde hij dit project als een unieke kans om zijn grenzen te verleggen. De Fashion School bood het perfecte platform voor Pol om zijn visie te presenteren, en hij was verheugd te zien dat de jury volledig overtuigd was van zijn ontwerpen.

De LolaLiza Fashion School-competitie begon met een zorgvuldige preselectie, waarbij portfolio’s werden beoordeeld op creativiteit, technische vaardigheden en het vermogen om concepten om te zetten in draagbare mode. Vervolgens gingen tien getalenteerde ontwerpers de uitdaging aan om drie onderscheidende jurken te creëren die het DNA van LolaLiza volledig belichamen. Een deskundige jury van vijf mode-experts stond voor de taak om te bepalen welke ontwerper het best de combinatie van innovatie, esthetiek en vakmanschap wist te realiseren.

“Het is mooi om te zien hoe de fantasierijke wereld van Pol Vogels in deze collectie versmelt met het universum van LolaLiza. Zijn kleurrijke prints en dromerige silhouetten kunnen ook verrassend veelzijdig gedragen worden, afhankelijk van de styling of accessoires. Heel inspirerend dat LolaLiza hiermee jong modetalent een kans geeft, terwijl het tegelijkertijd een nieuwe impuls geeft aan hun eigen label”, aldus jurylid Stefan Ceunen, lead marketing communicatie & PR manager bij Flanders DC.

Credits: LolaLiza

Een kleurrijke samensmelting

De samenwerking met LolaLiza bleek een groot succes. Pol vertelt enthousiast: “Het hele team heeft echt alles uit de kast gehaald om mijn ontwerpen tot leven te brengen. Ik ben best kritisch en let op elk detail, dus als een kleur niet helemaal perfect is, vraag ik al snel om een nieuwe kleurstaal.” Voor één van de jurken werd zelfs de fabrikant speciaal aangepast om het ontwerp tot in de puntjes te perfectioneren.

Annelien Alaerts, Marketing Manager bij LolaLiza, voegt daaraan toe: “Pol's vrolijke en kleurrijke wereld sluit naadloos aan bij het DNA van LolaLiza. Hij koos voor vogels en bloemen in zijn ontwerpen, waarbij de vogels zijn identiteit perfect weergeven en de bloemen dan weer ons fleurige karakter benadrukken. Een must-have voor elke fashionista die Belgisch talent en mode wil ondersteunen. We zijn trots op deze laureaat van de Fashion School en kijken terug op een geweldige samenwerking waarin creativiteit en inclusiviteit centraal staan.”

De capsulecollectie is vanaf vandaag in beperkte oplage beschikbaar bij geselecteerde LolaLiza-filialen en online. De prijzen variëren van 99,99 tot 160 euro.

‘Wholesale 2.0’: Het flexibele modemodel van LolaLiza

FashionUnited sprak recent met Joachim Rubin, CEO van LolaLiza, om inzicht te krijgen in de nieuwe wholesale-strategie van het merk. Het innovatieve "Wholesale 2.0"-model biedt retailers de mogelijkheid om producten op aanvraag te bestellen via platforms zoals Fashion Cloud, wat financiële risico's minimaliseert en de cashflow verbetert. Bovendien kunnen retailers samen met LolaLiza collecties creëren, waarbij ze kunnen kiezen om deel te nemen aan het productieproces en nieuwe ontwerpen. Rubin benadrukt dat dit model LolaLiza's toewijding aan aanpassingsvermogen en efficiëntie onderstreept, en tegelijkertijd de samenwerking met retailers versterkt.

Credits: LolaLiza