London Fashion Week FW25 streetstyle: Van manga tot militair

London Fashion Week gold lang als de meest provocatieve en innovatieve van de grote modeweken. En hoewel de ontwerpers van de stad hun stijl door de jaren heen hebben ontwikkeld, blijven experiment en durf kenmerkend voor de Britse metropool – vooral op straat.

Ondanks het beperkte programma van de modeweek voor herfst/winter 2025 liet het modepubliek zich ook dit seizoen niet afschrikken en compenseerde het geringere aantal catwalk shows met des te indrukwekkendere streetstyle op straat.

Manga Mania

Een trend die door de Londense streetstyle-scene werd omarmd, was een speelse maar toch gedurfde esthetiek die nostalgische charme combineerde met avant-gardistische manga-invloeden. Geïnspireerd door Sailor Moon en andere iconische anime-figuren, combineerden de looks maritieme elementen, delicate strikken, ruches en statement details. Zo ontstond een opvallende mix van balletcore, schooluniformen en een vleugje punk.

FW25 Street Style uit Londen Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Donkerblauwe jeans met ankermotieven werden gecombineerd met matrozenpetten en een gestreept shirt met lange mouwen, terwijl zachtroze tule rokken werden gestyled met onverwachte accessoires zoals stropdassen en sculpturale hoofddeksels. Het contrast tussen zoete romantiek en rebelse touch kwam tot uiting in de mix van zachte texturen en opvallende details – zoals korsetsluitingen, overknee laarzen en dramatische bovenkleding.

Pink Ladies

Tegen alle voorspellingen in dat roze na jaren van de Valentino-era onder Pierpaolo Piccioli en de Barbie-rage van 2023 uit de spotlights zou verdwijnen, bewees London Fashion Week het tegendeel. De bezoekers verlichtten de grijze winterhemel met heldere tinten van de krachtige kleur, van pluche, bontjassen in verschillende tinten tot een tule jurk die als een perfect roze wolk golfde.

HW25-Streetstyle uit Londen Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Checks and Balances

Van Barbie-roze naar een trendpatroon dat traditioneel eerder met houthakkers wordt geassocieerd. Dit seizoen waren geruite rokken een absolute must-have voor de gasten in Londen. Of het nu ging om lange varianten met sportieve, kort gesneden pufferjacks en sneakers of minirokken met opulent bont en hoge hakken, het patroon bleek veelzijdig inzetbaar.

HW25-Streetstyle uit Londen Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Stropdassen-Origami

Dit seizoen heeft de eenvoudige stropdas zich op onverwachte en spannende manieren doorgezet. Hij heeft de wereld van de zakelijke kleding achter zich gelaten en is een gedurfd en veelzijdig accessoire geworden. Stropdassen zijn dus niet langer alleen voorbehouden aan kantoor of formele gelegenheden, maar worden belangrijke statement pieces die passen in de algemene trend van genderneutrale mode.

FW25-Street Style in Londen Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Stropdassen, die vroeger uitsluitend om de hals werden gedragen, worden nu losjes gedrapeerd, op unieke wijze geknoopt of zelfs als riem of accent in de outfit geïntegreerd. Ze vormen een speels contrast met oversized bomberjacks, flared jeans en casual blazers en dagen de traditionele grenzen van kantoorkleding uit.

Bont trotseert controverse

Hoewel het gebruik van bont, zowel op de catwalk als daarbuiten, nog steeds controversieel is, valt niet te ontkennen dat het materiaal een grote comeback maakt. Of het nu gaat om imitatiebont of vintage – lange bontjassen hebben de modewereld opnieuw veroverd. Op London Fashion Week maakten de gasten een statement met bontjassen – niet in de laatste plaats omdat zo'n jas nauwelijks verdere accenten nodig heeft om een indrukwekkende look te creëren.

HW25-Streetstyle uit Londen Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Camouflage-kunstenaars

Camouflagepatronen – ooit voorbehouden aan het leger – werden op London Fashion Week opnieuw geïnterpreteerd en modern toegepast in vesten, cargo broeken en shirts met lange mouwen. Het iconische camouflagepatroon verscheen in een breed scala aan nuances, van subtiele, lichtere tinten tot krachtig groen, en kreeg door creatieve combinaties een geheel nieuwe dynamiek.

FW25 Street Style in Londen Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een gast hield het minimalistisch en combineerde een camouflagevest met een oversized zwart shirt met lange mouwen, grijze jeans en chunky sneakers. Een andere look koos daarentegen voor een opvallend silhouet, waarbij een camouflage-T-shirt werd gestyled met een jas met shearling kraag en een wijde, lichte broek die in elegante, puntige laarzen werd gestopt.