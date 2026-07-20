London Fashion Week SS27: BFC kondigt voorlopig schema aan

De lente/zomer 2027-editie van London Fashion Week, gepland van 17 tot 21 september, staat in het teken van de terugkeer van Alexander McQueen en Mulberry.

De British Fashion Council, onder leiding van directeur Laura Weir, kondigt het voorlopige schema voor de september-showcase aan. Creatief directeur Seán McGirr van Alexander McQueen maakt zijn LFW-debuut met een show met zowel de SS27-heren- als damescollecties. Tegelijkertijd keert het Britse erfgoedmerk Mulberry terug onder de creatieve leiding van Christopher Kane, die zijn debuutcollectie voor het huis presenteert.

Gianfranco D’Attis, directeur van Alexander McQueen, trad in juni toe tot het luxemerk. In een verklaring over de verhuizing van McQueen van Paris Fashion Week naar Londen zegt hij: “De terugkeer van McQueen naar London Fashion Week is een betekenisvol moment voor het huis.

“Londen is waar ons verhaal begon en blijft centraal staan in onze identiteit. We zijn er trots op onze toewijding aan de British Fashion Council en het buitengewone creatieve ecosysteem van de stad te herbevestigen. Tegelijkertijd bouwen we verder aan het erfgoed van McQueen en geven we vorm aan de toekomst.”

Alexander McQueen AW26 Credits: Alexander McQueen

Andrea Baldo, directeur van het erfgoedmerk Mulberry, zegt dat Londen “al lange tijd een wereldwijd platform voor creativiteit en cultuur is, wat het de ideale plek maakt om de Mulberry by Christopher Kane-collectie te debuteren”.

Zowel McQueen als Mulberry tonen hun collecties op zondag 20 september.

De Britse zwaargewichten voegen zich bij namen als Burberry, die LFW op maandag 21 september afsluit. Ook Erdem, Richard Quinn, Roksanda en Simone Rocha keren in september terug. De vijfdaagse showcase omvat verder Patrick McDowell, Harris Reed, Aaron Esh, Ashley Williams, Chopova Lowena, Knwls en Paolo Carzana.

London Fashion Week SS27 vindt plaats van 17 tot 21 september

Weir voegt toe: “Dit seizoen markeert een spannend moment voor London Fashion Week, met de terugkeer van toonaangevende Britse merken naast een uitzonderlijke nieuwe generatie creatief talent.

“Het schema weerspiegelt het vertrouwen en het momentum van de Britse mode van vandaag. Het brengt gevestigde huizen, opkomende ontwerpers en industriepartners samen op een platform dat de wereldwijde mode blijft vormgeven. Samen bevestigen ze de positie van Londen als de wereldwijde thuisbasis van creativiteit en een katalysator voor innovatie, kansen en groei.”

De september-editie kent ook verschillende debuten van Francesca Lake, Gui Rosa en Petra Fagerström als onderdeel van het BFC NewGen-programma. Zij presenteren naast terugkerende deelnemers, waaronder Charlie Constantinou, E.W.Usie, Liza Keane, Octi, Oscar Ouyang, Pauline Dujancourt, The Ouze en Yaku.

Andere nieuwe namen op het schema dit seizoen zijn het Britse herenmodelabel van de nieuwe generatie Geordie Campbell, de Chinese ontwerpster Joyce Bao, het hedendaagse modelabel Lovebirds uit New Delhi en het demi-couturemerk Onalaja.

LFW ziet ook de terugkeer van talentincubator Fashion East, na de recente aankondiging dat de BFC extra investeert in het talentondersteuningsprogramma ‘als erkenning voor de cruciale rol die zij spelen in de talentpijplijn’. Het schema omvat ook een showcase van Birmingham City University.

Er is ook een meeslepende presentatie van het Londense technische herenmodemerk J.L-A.L, opgericht door de Britse ontwerper Jean-Luc Ambridge Lavelle. Dit wordt gevolgd door een afterparty ter ere van de lancering van de samenwerking met Puma. Daarnaast onthult de Amerikaanse designer-in-residence 5000 van de Paul Smith Foundation zijn nieuwe collectie via een meeslepend 'sound bath', wat een multisensorische ervaring creëert waar mode, kunst en muziek samenkomen.

M&S maakt LFW-debuut Credits: Marks & Spencer

Naast luxenamen en opkomende ontwerpers, maakt winkelstraatmerk Marks and Spencer zijn LFW-debuut. Het viert zijn honderdjarig bestaan met een exclusieve ‘see now, buy now’ catwalkcollectie voor dames- en herenmode.

Stuart Machin, directeur bij M&S, zegt: “Dit is een bijzonder moment; al honderd jaar is M&S-mode onderdeel van het dagelijks leven, en nu tonen we onze ontwerpen op het wereldwijde modepodium.

“Bij M&S richten we ons op het ontwerpen van kleding met stijl, kwaliteit en waarde, en het toegankelijk maken van mode voor iedereen. Daarom streamen we onze show, waarmee we een van 's werelds toonaangevende modeweken en de magie van M&S naar iedereen brengen. Klanten kunnen de collecties online of in M&S-winkels in het Verenigd Koninkrijk kopen.”

H&M keert terug met ‘een gedurfde herconceptualisering van de modeshowervaring’, met een speciaal evenement in samenwerking met fotograaf Nick Knight en ShowStudio.

In een verklaring eerder deze maand beloofde H&M dat zijn LFW-evenement ‘de boel zou opschudden’, terwijl het ook de mode democratiseert.

Andere activaties omvatten een sieradenshowcase bij Dover Street Market en een catwalkshow gericht op pre-loved items door Ebay. Selfridges zet een gecureerde selectie van Britse ontwerpers in de schijnwerpers.