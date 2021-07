Lululemon lanceert duurzame yogacollectie

Sportkledingmerk Lululemon lanceert haar eerste yoga-accessoires gemaakt van het materiaal Mylo, zo staat in het persbericht van het sportkledingmerk. De yogacollectie bestaat uit een yogamat en twee tassen.

De collectie is gemaakt van Mylo, een veganistisch, duurzaam alternatief voor leer. De stof is gemaakt van mycelium wat is ontwikkeld door Bolt Threads. De nieuwe yogamat dient als duurzaam alternatief voor de ‘Take Form Mat’ van het merk. De yogamat bevat verschillende patronen waardoor de plaatsing van handen en voeten duidelijk zichtbaar is. Naast de mat zijn er twee tassen te verkrijgen: de meditatie- en yogatas, en de barrel-plunjezak. De tas beschikt over gedetailleerde geweven handvaten en gevlochten trekkoorden.

Credit: Lululemon

De yogacollectie is in begin 2022 verkrijgbaar. De prijzen van de collectie zijn in het persbericht niet bekend gemaakt. Lululemon is een van de medeoprichters van het Mylo-consortium die samenwerken en investeren in materiaalinnovatie.