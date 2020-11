Lyst jaaranalyse 2020: de coolste mensen, merken en trends van nu én straks

Traditiegetrouw publiceert modeplatform Lyst in november de jaarlijkse ‘Year in Fashion-analyse’. Welke merken, trends en mensen gingen in 2020 het vaakst over de tong in modeland, en wat zijn de verwachtingen voor volgend jaar? FashionUnited licht de belangrijkste uit.

Trends: nu nog comfy, binnenkort weer avontuurlijk

Uit de online zoekgegevens van ruim honderd miljoen Lyst-gebruikers deduceerde het platform zes centrale modetrends: mystical, cottagecore, lounge life, high performance, survivalist en e-wear. De eerste trend heeft betrekking op het gevoel van onzekerheid dat veel consumenten dit jaar leken te voelen - of dat leidde Lyst af uit het groeiende aantal zoeksessies naar items met astrologische tekens of amuletten, zoals het type kettinkje dat Meghan Markle in mei droeg, met een hanger van het boze oog eraan.

Consumenten zochten hun toevlucht in het vrije en comfortabele plattelandsleven. Daaruit ontstond de cottagecore-trend, getekend door een hang naar ruime, romantische jurken en gebreide vestjes. Ook zachte loungewear deed het goed in 2020: zoekopdrachten naar joggingbroeken groeiden in april met 123 procent ten opzichte van vorig jaar, en de Nike-joggingbroek werd nummer vier van de meest gewilde items ter wereld.