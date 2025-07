Manchester Fashion Week keert terug na tien jaar

Manchester Fashion Week keert in september terug, na een afwezigheid van tien jaar. De missie is om opkomend designtalent, innovatie en duurzaamheid te belichten. Tegelijkertijd biedt het merken een kans om te netwerken en de toekomst van de mode te bepalen.

Het evenement vindt plaats van 9 tot en met 11 september, voorafgaand aan London Fashion Week (18 tot en met 22 september). Het centrum van de activiteiten is de bruisende wijk St. John's in Manchester, met als officiële hub het onlangs gerenoveerde Campfield, een nieuw creatief centrum in een van Manchesters oudste markthallen.

Met steun van Eco Age, een duurzaam modemediaplatform en adviesbureau dat in juni onder nieuw eigendom opnieuw werd gelanceerd als communicatiebureau voor 'mode van de toekomst', wordt Manchester Fashion Week geleid door enkele gerenommeerde kopstukken uit de industrie. Carry Somers, oprichtster van de wereldwijde beweging Fashion Revolution, en Safia Minney, bekroond sociaal ondernemer en oprichtster van People Tree, een pionier in duurzame en fairtrademode, behoren tot de initiatiefnemers van de modeweek.

Gemma Gratton, uitvoerend producent van Manchester Fashion Week, zegt in een verklaring: "Manchester is altijd al toonaangevend geweest in muziek, productie en maatschappelijke bewegingen. Nu is het tijd om opnieuw het voortouw te nemen door de mode toekomstbestendig te maken, van de grond af aan."

"Manchester Fashion Week is niet alleen een viering van stijl, maar een culturele katalysator voor mensen, doelen en vooruitgang."

Manchester Fashion Week promoot duurzame praktijken en technologische vooruitgang

Manchester Fashion Week belooft opkomende ontwerpers en gevestigde merken te verenigen op een platform dat Manchesters industriële erfgoed combineert met geavanceerde innovatie. Dit door gesprekken over de textielerfgoed en -fabrieken van de stad, duurzame praktijken en technologische innovaties te belichten.

Het evenement is opgebouwd rond drie themadagen om "mode te combineren met bewuste innovatie", aldus de organisatoren.

De eerste dag is gericht op 'Erfgoed en Toekomstbestendigheid', waarbij Manchesters industriële erfgoed wordt gevierd met next-gen stijl en toekomstige innovatie. Dag twee staat in het teken van 'Gezondheid en Welzijn', met aandacht voor hightech activewear, de kracht van kleurtherapie en gesprekken over geestelijke gezondheid in de industrie. Mode voedt hier de "geest, lichaam en ziel".

De laatste dag belicht 'Technologie en Innovatie' en hoe het nieuwe tijdperk van mode "creatief, bewust en circulair" is. Er wordt getoond hoe AI-gedreven design, 3D-prototype-innovatie, slimme textiel en digitale kledingstukken de manier waarop we creëren, consumeren en circuleren transformeren.

John Higginson, algemeen directeur van Eco Age, voegt toe: "Manchester is het modemekka van Groot-Brittannië. Waar anders loopt iedereen rond alsof ze altijd op een catwalk zijn? Maar er is een strijd gaande tussen waardeloze fast fashion en de mooie dingen die je voor altijd wilt bewaren. "

"Manchester Fashion Week draait helemaal om mode van de toekomst - mode voor altijd."

Manchester Fashion Week keert terug van 9 - 11 september

Manchester wordt de "opkomende modehoofdstad" van het Verenigd Koninkrijk genoemd, omdat het enkele van de bekendste modemerken van het land heeft gelanceerd en gekoesterd (waaronder Represent, Clints en Drama Call). Het herbergt ook het eerste modeproductielaboratorium van het Verenigd Koninkrijk, opgezet door het Manchester Fashion Institute. Dit lab biedt bedrijven en onderzoekers toegang tot collaboratieve robottechnologie, 'cobots', die duurzame kledingstukken van hoge waarde en lage volumes kunnen maken.

De stad is onlangs ook in de schijnwerpers gezet als de nieuwe Britse thuisbasis van Puma. Het Duitse sportkledingmerk verhuist zijn Britse hoofdkantoor van Londen naar Manchesters technologie-, digitale en creatieve hub, Circle Square, en heeft een nieuw initiatief gelanceerd, 'R-City', gericht op investeren in de jeugd van de stad met gratis sportschoolabonnementen, muziekmasterclasses, door jongeren geleide evenementen en productlanceringen.

"Dit is niet alleen Manchesters moment. Het is de reset van de mode in Manchester. En het begint hier - vanaf de basis", aldus de organisatoren.

De herlancering van Manchester Fashion Week volgt op de belofte van Laura Weir, algemeen directeur van de British Fashion Council, om de mode-industrie in heel het Verenigd Koninkrijk te promoten en te ondersteunen, niet alleen in Londen. Dit begint met de nieuwe creatieve educatieve BFC Fashion Assembly-pilot, die ontwerpers terugbrengt naar hun oude scholen, zodat jongeren buiten Londen zichzelf in de toekomst in deze industrie kunnen zien.