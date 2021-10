Markt voor product abonnementen groeit naar 2,4 miljard euro

De markt voor product abonnementen groei in het komende jaar naar verwachting met 1 miljard euro naar een waarde van 2,4 miljard euro, zo meldt onderzoeksbureau Multiscope. Naar verwachting komen er 1,9 miljoen mensen met abonnementen bij.

De grootste interesse, volgens het onderzoek onder 3.500 Nederlanders, ligt bij potentiële nieuwe abonnees bij dranken en voedingswaren. Daarnaast is er interesse in maaltijdboxen of een periodieke levering van koffie. Hoewel Nederland diverse product abonnementen op kleding-items kent, komen deze niet in de top van de interesses.

Onderbroeken abonnement On That Ass sleepte eerder deze maand nog ING binnen als investeerder. On That Ass wil met de steun verder groeien in diverse Europese markten en de groei in Amerika versnellen. Verspreid over Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië heeft On That Ass al 35.000 abonnees.