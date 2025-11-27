Matchpoint: Community en carrières bij Fred Perry

Het verhaal van drievoudig Wimbledon-kampioen Fred Perry begint op de tennisbaan. Zijn doorzettingsvermogen, elegantie en weigering om te buigen voor conventies vormen niet alleen een buitengewone atletische carrière, maar ook het merk dat hij in 1952 opricht. Met het ontwerp van zijn eerste piqué shirt creëert hij meer dan een kledingstuk: een symbool, gedragen, bewerkt en geclaimd door generaties Britse subculturen. Vandaag de dag definiëren diezelfde geest, vastberadenheid, discipline en individualiteit het werken bij Fred Perry.

Gebouwd op een kampioensmentaliteit

In tennis draait succes evenzeer om mentaliteit als om vaardigheid: weten wanneer te pushen, aan te passen en het lange spel te spelen. Binnen Fred Perry zit die filosofie diep. Elke medewerker, van winkelteams tot ontwerpers en commerciële specialisten, fungeert als bewaarder van de Laurel Wreath. De merkwaarden weerspiegelen een kampioensmentaliteit: streven naar het beste, authenticiteit, handelen met integriteit en verantwoordelijkheid nemen.

Medewerkers worden aangemoedigd zichzelf de vraag te stellen: “Is dit het beste wat ik kan doen?” Een cultuur gevormd door open gesprekken, samenwerking en een gedeelde verwachting om het merk vooruit te helpen zonder de wortels uit het oog te verliezen. Fred Perry trekt gepassioneerde, nieuwsgierige en zelfverzekerde mensen aan die individualiteit in hun werk brengen, want identiteit en community vormen altijd het hart van het merk.

Credits: Fred Perry

Balans en herstel

Atleten weten het: herstel is net zo vitaal als training. Fred Perry pleit voor balans op dezelfde manier als voor prestaties. Flexibele werktijden stellen teams op het hoofdkantoor in staat hun ritme te bepalen, met een vroege start of latere eindtijd, afhankelijk van wat hen op hun best houdt. Vrijdagen zijn vergadervrij voor wie de voorkeur geeft aan ononderbroken focus, en vroeg stoppen helpt het tempo voor het weekend te bepalen.

Welzijn wordt behandeld als een teamsport. Het bedrijf biedt toegang tot getrainde hulpverleners voor mentale gezondheid en een wereldwijd ondersteuningsprogramma voor medewerkers en hun families. Jaarlijkse welzijnsinitiatieven, zoals de Fred Perry Steps Challenge, hybride yogasessies, Wellbeing Week en een interne upcycling-uitdaging, houden teams verbonden, actief en ondersteund. Het merk gelooft dat kleine gebaren tellen, maar betekenisvolle structuren die gezondheid, waardigheid en balans beschermen nog meer.

Fred Perry kantoor. Credits: Fred Perry

Fred Perry kantoor. Credits: Fred Perry

Wereldwijde community met lokale trots

Van het hoofdkantoor in Londen tot meer dan tweehonderd winkels wereldwijd: de Fred Perry-community is even wereldwijd als hecht. De toewijding van het merk aan diversiteit, gelijkheid en inclusie gaat veel verder dan beleid. Alle sollicitaties worden geanonimiseerd voor eerlijkheid en medewerkers worden aangemoedigd zichzelf te ontwikkelen, te uiten en uit te dagen. Community is een van de kernpijlers van het merk, zowel intern als extern. Intern betekent dit het vieren van creativiteit, het verdedigen van divers talent en het bevorderen van een cultuur waar mensen echt thuishoren. Van samenwerkingen tussen teams tot merkbrede initiatieven: dezelfde grassroots-energie die een tennisshirt tot een cultureel icoon maakte, vormt nog steeds de werkplek.

Credits: Fred Perry

Het bedrijf investeert diep in zijn mensen. Of het nu gaat om retail, design, productontwikkeling, marketing, operations of juridische zaken: medewerkers krijgen ondersteuning om te groeien, te leren en duurzame carrières op te bouwen. Het merk streeft naar ‘ontwikkelen, versterken en inspireren’: met de erkenning dat erfgoed en toekomst afhangen van de mensen.

Stap de baan op

Werken bij Fred Perry betekent deel uitmaken van een ambitieus, design-gedreven merk dat samenwerkt met wereldberoemde partners, evolueert met cultuur en nooit stopt met het eren van zijn erfgoed. Of het nu gaat om het vormgeven van producten, het bedienen van klanten of het creëren van de juridische architectuur achter een wereldwijd bedrijf: je wordt onderdeel van iets groters, het voortdurende verhaal van de Laurel Wreath.

WERKEN BIJ Fred Perry? Bekijk de openstaande vacatures