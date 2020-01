McGregor lanceert ook schoenenlijn

McGregor maakte afgelopen jaar de rentree in de Nederlandse mode markt . Het merk keerde terug met een een vernieuwde kledingcollectie en meerdere winkels. Alleen een schoenenlijn ontbrak nog, tot nu, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

McGregor werkt samen met Van Gastel Shoes om de schoenenlijn op te zetten. Het persbericht meldt dat de ‘karakteristieke McGregor-stijl’ herkenbaar zal zijn: casual relaxed, sportief maar toch stijlvol. Ook kwaliteit staat bij McGregor en Van Gastel hoog in het vaandel aldus het bericht.

De schoenen maken in het eerste kwartaal van 2020 het debuut in de bestaande winkels van McGregor. Vanaf het winterseizoen 2020 zal het assortiment ook worden aangeboden in de schoenenretail, zo meldt het persbericht. “We merkten dat er bij de McGregor-klant veel vraag was naar schoenen; dat was eigenlijk het ontbrekende element om het karakteristieke McGregor-silhouette af te maken,” aldus directeur Coen Gehring. “De samenwerking met van gastel Shoes is een perfecte manier om McGregor ook in dit segment te laten groeien. We kunnen niet wachten op de respons wanneer de schoenen eind februari in de winkels te zien zullen zijn.”

Van Gastel Shoes zal de productie en verkoop richting schoen retailers op zich nemen. Van Gastel Shoes ontwikkelt en produceert al jarenlang heren-, dames- en kinderschoenen voor derden.