Meer dan de 'Big 4': 7 alternatieve Europese modeweken die je op je radar moet hebben

Het seizoen van de modeweken in Milaan, Parijs, Londen en New York is van start gegaan, maar buiten de ‘Big 4’ promoten andere steden in Europa hun eigen evenementen in de hoop een deel van het internationale podium te veroveren.

Er zijn al een aantal Europese steden waar modeweken die aanvankelijk werden bestempeld als "opkomende" bestemmingen voor nieuw talent, later vaste onderdelen van de internationale kalender zijn geworden. Kopenhagen bijvoorbeeld, is uitgegroeid tot een leider in het platform bieden aan Scandinavische mode, op de voet gevolgd door Berlijn en Barcelona, die respectievelijk hun aanwezigheid op het internationale toneel hebben geconsolideerd met lokale namen.

Bij FashionUnited kijken we naar andere evenementen op het continent die op weg zijn om hetzelfde niveau van wereldwijde erkenning te bereiken.

Budapest Central European Fashion Week - 10 tot 16 februari

Sinds de oprichting heeft BCEFW zijn positie benadrukt als platform voor Centraal-Europese merken. De inspanningen voor een dergelijke missie werden vorig jaar versneld toen het evenement de samenwerkingen met de modebonden van andere landen uitbreidde, waardoor hun respectievelijke labels werden versterkt. Deze relaties zullen zich in het komende seizoen verder ontwikkelen, waarin ook een Fashion Hub beschikbaar zal worden gesteld aan het publiek, met gratis workshops en rondetafelgesprekken gedurende de hele week.

BCEFW wordt ondersteund door een adviesraad, die in 2023 door het Hongaarse Mode- en Ontwerpagentschap werd geïntroduceerd als onderdeel van een bredere missie om de functie en aantrekkelijkheid van de modeweek te verbeteren. Tot de leden van de raad behoren Peter Baldaszti, CEO van zowel Nanushka als Vanguards; oprichter en CEO van Not Just A Label, Stefan Siegel; en website hoofdredacteur van Vogue Oekraïne, Violetta Fedorova.

Over de modeweek Datum: 10 tot 16 februari

10 tot 16 februari Editie nummer: 15e

15e Frequentie: Tweejaarlijks

Tweejaarlijks Aantal merken/ontwerpers: Meer dan 50 ontwerpers zullen tijdens het AW25-seizoen via verschillende formaten laten zien, waaronder Nanushka, Zsigmond, Kata Szegedi en Aanro.

Meer dan 50 ontwerpers zullen tijdens het AW25-seizoen via verschillende formaten laten zien, waaronder Nanushka, Zsigmond, Kata Szegedi en Aanro. Aantal bezoekers: Vorig seizoen trok het evenement meer dan 5.000 bezoekers.

Vorig seizoen trok het evenement meer dan 5.000 bezoekers. Locatie van shows: Shows van collectieve organisaties vinden plaats in de Apollo Gallery, terwijl showcase-evenementen en runways in het Millennáris Building zullen zijn. Speciale shows worden gehouden in het Nationaal Danstheater.

Shows van collectieve organisaties vinden plaats in de Apollo Gallery, terwijl showcase-evenementen en runways in het Millennáris Building zullen zijn. Speciale shows worden gehouden in het Nationaal Danstheater. Speciale evenementen: De modeweek biedt plaats aan verschillende modecollectieven uit Centraal-Europa, waaronder uit Ljubljana, Belgrado, de Slowaakse Republiek en Tsjechië. Deze shows vinden plaats op 14 februari.

Ukrainian Fashion Week - 14 tot 17 februari

Sergii Khandusenko voor J’AMEMME SS25 op UFW. Credits: Sergii Khandusenko / UFW.

De Oekraïense mode-industrie heeft standgehouden in het licht van de voortdurende oorlog van het land met Rusland, aangezien organisatoren van de modeweek blijven benadrukken hoe belangrijk het is om een jonge generatie ontwerpers te verheffen en ervoor te zorgen dat hun verhalen op een wereldwijd podium worden gehoord. Na eerder deel te hebben genomen aan de modeweken in Londen en Berlijn, besloot Iryna Danylevska, oprichter van Ukrainian Fashion Week, vorig jaar het evenement voor het eerst sinds het begin van de oorlog in 2022 terug te brengen naar de straten van Kiev.

Een nieuwe toevoeging aan het evenement dit seizoen is het NewGen Lab, dat, samen met de steun van moderetailer Intertop en schoenenmerk Kachorovska, opkomende ontwerpers wil ondersteunen via financiële deelname, subsidies en prijzen. Evenzo zal dit seizoen ook het programma ‘Clothing with a Function’ van start gaan, gericht op het creëren van aangepaste kleding voor mensen met specifieke behoeften, zoals lichamelijke verwondingen en mensen die protheses gebruiken.

Over de modeweek Datum: 14 tot 17 februari

14 tot 17 februari Editie nummer: Hoewel oorspronkelijk opgericht in 1997, is dit de tweede editie van UFW sinds 2022.

Hoewel oorspronkelijk opgericht in 1997, is dit de tweede editie van UFW sinds 2022. Frequentie: Tweejaarlijks

Tweejaarlijks Aantal merken/ontwerpers: Meer dan 40 Oekraïense merken zullen deelnemen via catwalks, presentaties en digitale showrooms, waaronder Frolov, Nadya Dzyak, Gasanova, TG Botanical en J’Amemme.

Meer dan 40 Oekraïense merken zullen deelnemen via catwalks, presentaties en digitale showrooms, waaronder Frolov, Nadya Dzyak, Gasanova, TG Botanical en J’Amemme. Aantal bezoekers: Voorafgaand aan de Russische invasie trok UFW meer dan 12.000 gasten per seizoen.

Voorafgaand aan de Russische invasie trok UFW meer dan 12.000 gasten per seizoen. Locatie van shows: Shows onder het NewGen Lab-programma vinden plaats in het nationale museum, Mystetskyi Arsenal.

Shows onder het NewGen Lab-programma vinden plaats in het nationale museum, Mystetskyi Arsenal. Speciale evenementen: Dit seizoen lanceert de modeweek het NewGen Lab, een platform voor opkomend talent; en het programma ‘Clothing with a Function’.

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid - 19 tot 23 februari

Michael Costello SS25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

MBFW Madrid is grootschalig, maar blijft elk seizoen zijn format ontwikkelen om te testen hoe het beter kan inspelen op de lokale industrie. Handelsbeursinstelling Ifema Madrid is opnieuw volop bezig met de voorbereidingen voor de komende AW25-editie, waarin het zijn positie als benchmark in het wereldwijde modelandschap verder wil versterken. Het evenement trekt doorgaans enkele van de grootste namen uit de Spaanse mode aan, maar het weet ook opkomende ontwerpers goed in de schijnwerpers te zetten door hen een hele dag op de kalender te geven voor hun shows, onder de titel ‘Ego’, die dit jaar als finale zal dienen.

In de afgelopen seizoenen heeft organisator Ifema verder geprobeerd te profiteren van en de MBFW Madrid-ervaring te democratiseren door het evenement te openen voor het publiek. Dit zal doorzetten in de komende modeweek, waarin tickets te koop zullen zijn voor geselecteerde shows. Vorig jaar was de modeweek in dit opzicht uitverkocht, met meer dan 1.000 verkochte tickets.

Over de modeweek Datum: 19 tot 23 februari

19 tot 23 februari Editie nummer: 81e

81e Frequentie: Tweejaarlijks

Tweejaarlijks Aantal merken/ontwerpers: Van de 30 bevestigde deelnemers zijn er 21 gevestigde ontwerpers en negen opkomende namen. Onder de namen op het programma staan Ágatha Ruiz de la Prada, Paloma Suárez, Claro Couture, Mans en Lola Casademunt.

Van de 30 bevestigde deelnemers zijn er 21 gevestigde ontwerpers en negen opkomende namen. Onder de namen op het programma staan Ágatha Ruiz de la Prada, Paloma Suárez, Claro Couture, Mans en Lola Casademunt. Aantal bezoekers: Vorig jaar bood elke show in Madrid plaats aan maximaal 800 gasten, waaronder 200 geaccrediteerde internationale journalisten.

Vorig jaar bood elke show in Madrid plaats aan maximaal 800 gasten, waaronder 200 geaccrediteerde internationale journalisten. Locatie van shows: Veel van de exacte locaties op het programma ‘Catwalks in the City’ moeten nog worden bepaald, maar functieruimtes zoals Larra en COAM zijn door sommigen genoemd. Elders zal hal 14 van Ifema Madrid de shows van andere namen hosten.

Veel van de exacte locaties op het programma ‘Catwalks in the City’ moeten nog worden bepaald, maar functieruimtes zoals Larra en COAM zijn door sommigen genoemd. Elders zal hal 14 van Ifema Madrid de shows van andere namen hosten. Speciale evenementen: ‘Catwalks in the City’, voorheen bekend als ‘Off Programme’, is een initiatief dat, in tegenstelling tot voorgaande seizoenen, nu als opening van de modeweek zal dienen.

Mercedes-Benz Fashion Week Bucharest - 26 tot 30 maart

MBFW persfoto. Credits: MBFW.

Bucharest Fashion Week heeft slechts één seizoen achter de rug, maar is er toch in geslaagd om de wereldwijde belangstelling van de industrie te wekken. Dit komt niet alleen doordat Roemenië zich steeds meer vestigt als een centrum voor luxe productie – met name de Italiaanse merken Louis Vuitton en Moncler hebben er fabrieken – wat wijst op het talent en vakmanschap dat uit het Oost-Europese land komt, maar ook doordat de bijbehorende ontwerpers erkenning krijgen voor hun typisch artistieke benadering van design.

De banden met Italië zullen voor deze komende editie alleen maar sterker worden, aangezien de modeweek een strategisch partnerschap aangaat met de organisator van Milan Fashion Week, Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI), waardoor Boekarest een "significante goedkeuring" krijgt. Het Italiaanse mode-instituut Polimoda zal zich ook aansluiten als educatieve partner van de modeweek, met de bedoeling uitwisselingsprogramma's tussen studenten te faciliteren.

Het schema wordt beheerd door de oprichter van de modeweek en hoofdredacteur van Elle Roemenië, Roxana Voloseniuc, die haar 24 jaar ervaring in de industrie heeft aangewend om BFW vorm te geven. Daarnaast werd Mercedes-Benz vorig jaar een belangrijke partner, wat de toewijding van beide organisaties aan het ondersteunen van innovatie onderstreept. Een dergelijk partnerschap plaatst de Roemeense hoofdstad op gelijke voet met steden als Berlijn en Madrid, die in het verleden en heden ook onder de beschermende vleugels van de autofabrikant hebben gestaan. Dit strategische partnerschap zal worden voortgezet, evenals de focus van de organisatie op duurzaamheid, onderwijs, kunst en netwerken.

Over de modeweek Datum: 26 tot 30 maart

26 tot 30 maart Editie nummer: Dit is de tweede editie van MBFW Boekarest, en de eerste waarvoor het de internationale modekalender is betreden. Voor toekomstige seizoenen zijn de organisatoren van plan om het evenement in maart en oktober te houden.

Dit is de tweede editie van MBFW Boekarest, en de eerste waarvoor het de internationale modekalender is betreden. Voor toekomstige seizoenen zijn de organisatoren van plan om het evenement in maart en oktober te houden. Frequentie: Tweejaarlijks

Tweejaarlijks Aantal merken/ontwerpers: Dit jaar verwacht Boekarest ongeveer 20 ontwerpers te presenteren, waaronder talent uit Roemenië, Oekraïne, Hongarije, Moldavië en een speciale gast uit Italië. Bekende merken die zijn bevestigd zijn Bevza, Rhea Costa, Murmur, Nissa, Diana Milkanove en Seen Users.

Dit jaar verwacht Boekarest ongeveer 20 ontwerpers te presenteren, waaronder talent uit Roemenië, Oekraïne, Hongarije, Moldavië en een speciale gast uit Italië. Bekende merken die zijn bevestigd zijn Bevza, Rhea Costa, Murmur, Nissa, Diana Milkanove en Seen Users. Aantal bezoekers: Vorig seizoen verwelkomde de modeweek meer dan 2.500 bezoekers, met hogere aantallen verwacht voor de komende editie.

Vorig seizoen verwelkomde de modeweek meer dan 2.500 bezoekers, met hogere aantallen verwacht voor de komende editie. Locatie van shows: Shows vinden plaats op het hoofdpodium van de modeweek in de Troonzaal van het Koninklijk Paleis, evenals op privé-runways die zijn opgezet op historische locaties in Boekarest.

Shows vinden plaats op het hoofdpodium van de modeweek in de Troonzaal van het Koninklijk Paleis, evenals op privé-runways die zijn opgezet op historische locaties in Boekarest. Speciale evenementen: Het programma van de komende editie van Boekarest is nog in ontwikkeling, maar de organisatoren deelden wel dat er een "speciale gast" uit Italië zal deelnemen in het kader van het partnerschap met CNMI.

Riga Fashion Week - 7 tot 10 april

Adidas x BAÉ by Katya Shehurina op Riga Fashion Week Credits: Mark Litvyakov

De Letse hoofdstad is een soort hoeksteen geworden voor de Baltische mode, waarbij Riga Fashion Week is uitgegroeid tot een overvloedig platform voor ontwerpers niet alleen uit eigen land, maar ook uit Litouwen, Estland, Oezbekistan en Finland. De afgelopen jaren heeft de wereldwijde impact vorm gekregen in de vorm van steeds prominentere namen op het schema. Voor de AW24-editie bijvoorbeeld, diende de samenwerking van Adidas Letland met het lokale merk Baé by Katya Shehurina als finale van de modeweek, terwijl Stockmann Department Store de samenwerking met het evenement heeft voortgezet via showrooms en communicatie-initiatieven.

Extra inspanningen van de modeweek om internationale banden aan te halen waren prominent aanwezig in de 39e editie, toen het evenementen organiseerde die gewijd waren aan Italiaanse mode als onderdeel van de samenwerking met de Italiaanse ambassade in Letland en het Italiaanse Handelsagentschap in Stockholm. Dit nam de vorm aan van een openbaar forum over mode-erfgoed en de vertoning van een film over de Italiaanse ontwerper Salvatore Ferragamo. Informatie over de komende editie van Riga Fashion Week moet nog worden verspreid.

Over de modeweek Datum: 7 tot 10 april

7 tot 10 april Editie nummer: 40e editie

40e editie Frequentie: Tweejaarlijks

Tweejaarlijks Aantal merken/ontwerpers: Voor de SS25-editie was de modeweek gastheer voor zowel lokale als internationale namen uit zes landen, met 15 merken die op de hoofdrunway lieten zien. Het schema voor de komende editie is nog niet bekendgemaakt.

Voor de SS25-editie was de modeweek gastheer voor zowel lokale als internationale namen uit zes landen, met 15 merken die op de hoofdrunway lieten zien. Het schema voor de komende editie is nog niet bekendgemaakt. Aantal bezoekers: Cijfers voor de meest recente edities van RFW waren niet direct beschikbaar. In 2018 meldde het evenement een "recordaantal internationale kopers", uit landen als het VK, Frankrijk, Oostenrijk, Italië en Rusland.

Cijfers voor de meest recente edities van RFW waren niet direct beschikbaar. In 2018 meldde het evenement een "recordaantal internationale kopers", uit landen als het VK, Frankrijk, Oostenrijk, Italië en Rusland. Locatie van shows: In 2024 hield RFW zijn shows op verschillende locaties, waaronder een kantorencomplex in het stadscentrum en een voormalig spoorwegmagazijn.

Stockholm Fashion Week - 2 tot 5 juni

In 2019 zette Zweden een belangrijke stap in zijn inspanningen om toe te werken naar een groenere mode-industrie en koos ervoor om Stockholm Fashion Week (STHLMFW) af te gelasten, waarbij milieuproblemen als oorzaak werden aangevoerd. Het keerde terug in 2020 via een door een pandemie veroorzaakt digitaal format, en nam pas weer een fysieke vorm aan tijdens het voorjaar 2022 seizoen, toen het een hernieuwde nadruk legde op duurzaamheid. Na deze editie verdween het evenement echter opnieuw van de internationale kalender als gevolg van wat de organisator, de Association of Swedish Fashion Brands (ASFB), een "turbulente tijd binnen de Zweedse en wereldwijde mode-industrie" noemde.

Nu maakt het zich klaar voor zijn terugkeer na een periode waarin de vereniging heeft geleerd "wat nodig is voor haar leden", en vasthoudt aan haar twee missies: het bevorderen van de economische belangen van de leden en het revitaliseren van STHLMFW om beter aan de behoeften te voldoen en te reageren op de dynamiek van de industrie. Daarom streeft ASFB ernaar om productie- en locatieondersteuning te bieden aan haar leden om ervoor te zorgen dat de modeweek zowel een showcase van creativiteit als een commercieel platform is. De timing van juni is ook opzettelijk, waardoor het evenement plaatsvindt in een periode "wanneer Zweden op zijn meest uitnodigend is". Organisatoren hebben gezegd dat er een gezamenlijke inspanning is van premium en luxe merken en de overheid om de modeweek dit jaar te laten plaatsvinden.

Over de modeweek Datum: 2 tot 5 juni

2 tot 5 juni Editie nummer: Dit is de eerste editie van STHLMFW sinds de onderbreking in 2022.

Dit is de eerste editie van STHLMFW sinds de onderbreking in 2022. Frequentie: Voorheen tweejaarlijks

Voorheen tweejaarlijks Aantal merken/ontwerpers: Niet meer dan 20 merken zullen worden opgenomen in het kernschema, dat nog moet worden bepaald. Buiten dit schema zullen sommige merken en retailers hun eigen acties organiseren. De ASFB telt ongeveer 49 merken onder haar leden. Niet allemaal hebben ze laten zien tijdens het evenement, maar grote merken als H&M, Filippa K en Lazoschmidl hebben eerder deelgenomen.

Niet meer dan 20 merken zullen worden opgenomen in het kernschema, dat nog moet worden bepaald. Buiten dit schema zullen sommige merken en retailers hun eigen acties organiseren. De ASFB telt ongeveer 49 merken onder haar leden. Niet allemaal hebben ze laten zien tijdens het evenement, maar grote merken als H&M, Filippa K en Lazoschmidl hebben eerder deelgenomen. Aantal bezoekers: Cijfers voor de meest recente STHLMFW werden niet bekendgemaakt.

Cijfers voor de meest recente STHLMFW werden niet bekendgemaakt. Locatie van shows: Informatie over AW25 shows is nog niet beschikbaar.

Oslo Runway - 25 tot 30 augustus

Livid SS25. Credits: Sture Nordhagen / Oslo Runway.

Dit seizoen van Oslo Runway markeert het 10-jarig jubileum van het evenement, en daarom zal de gelegenheid "iets extra speciaals" zijn, zeiden de organisatoren. Naast runways organiseert de modeweek ook verschillende feesten, pop-ups en initiatieven in de hele stad, waarbij het schema vorig jaar is uitgebreid door een nieuw partnerschap met autofabrikant Polestar, een voormalige partner van Copenhagen Fashion Week. In tegenstelling tot het Deense evenement hield Polestar een Talent Showroom in Oslo, waar een galerij met opkomend talent en verschillende gesprekken plaatsvonden.

"Oslo groeit uit tot een van de Europese culturele steden die je niet mag missen, en we zijn erg blij om te zien dat enkele van 's werelds grootste perstitels hierheen willen komen om het beste van de Noorse mode en design van dichtbij te ervaren," zei Elin Carlsen, CEO van Oslo Runway. Een dergelijk perspectief weerspiegelt het groeiende aantal bezoekers dat naar Oslo komt voor het evenement, evenals de toegenomen reikwijdte via online en mediaplatforms.