Meeste kledingstukken gedoneerd aan modewinkels worden vernietigd, niet hergebruikt

Grote modewinkels, waaronder H&M, Zara, C&A, Primark, Nike, The North Face, Uniqlo en M&S, komen hun beloften om gedoneerde kleding te hergebruiken of recyclen niet na, zo blijkt uit het grootste onderzoek in zijn soort. Uit het onderzoek dat werd uitgevoerd door de Changing Markets Foundation, waarbij Apple AirTags werden gebruikt om 21 artikelen te volgen, bleek dat driekwart van de gedoneerde kleding een troosteloos lot was beschoren. Kledingstukken die in perfecte staat verkeerden, werden vaak vernietigd, achtergelaten in magazijnen of verscheept naar Afrikaanse landen, waar ze een onzekere toekomst tegemoet gaan.

Een broek gedoneerd aan M&S werd bijvoorbeeld binnen een week afgedankt, terwijl een joggingbroek gedoneerd aan C&A werd verbrand in een cementoven. Daarnaast reisde een rok die aan H&M werd gedoneerd 24.800 kilometer van Londen naar afvalgrond in Mali, waar hij schijnbaar werd gedumpt. Slechts vijf artikelen, een kwart van de oorspronkelijke 21, werden daadwerkelijk hergebruikt in Europa of belandden in tweedehandswinkels.

Ondanks de slogans van de programma's die beloven kleding een tweede leven te geven of de kringloop te sluiten, onthulde het onderzoek dat deze beweringen vaak neerkomen op 'greenwashing'-tactieken, waarbij bedrijven gedoneerde artikelen doorgeven aan derden die gespecialiseerd zijn in hergebruik, recycling of verwijdering. Opmerkelijk is dat geen van de genoemde merken openbare gegevens bijhoudt over het lot van de gedoneerde kleding.

Greenwashing woekert

Urska Trunk, campagneleider van Changing Markets, sprak haar teleurstelling uit over de misleidende beloften van de merken en riep op tot sterkere maatregelen om de verspillende praktijken van de fast fashion-industrie tegen te gaan. "De beloften van H&M, C&A en Primark zijn de zoveelste greenwashing truc om klanten te misleiden," zei Trunk in een verklaring. "Uit ons onderzoek blijkt dat artikelen die in perfecte staat verkeren meestal vernietigd worden, in het systeem blijven hangen of over de wereld verscheept worden naar landen die de enorme stroom gebruikte kleding uit Europa het minst aankunnen. De programma's maken het alleen maar erger door klanten vouchers, kortingen of punten aan te bieden om meer kleding te kopen, waardoor het fast fashion model, dat overloopt van afval, nog verder wordt versterkt."

De EU is momenteel haar afvalregels aan het aanscherpen, maar zonder aanvullende maatregelen kan de mishandeling van gebruikte kleding voortduren.

Het onderzoek van Changing Markets ging niet verder dan België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, maar de lage waarde van de meeste fast fashion kleding suggereert dat soortgelijke resultaten waarschijnlijk zijn in andere Europese landen. Om dit probleem effectief aan te pakken, moet de regelgeving worden verbeterd om een goede verwerking en duurzaam beheer van gebruikte kleding op het hele continent te garanderen. Frankrijk en Nederland hebben al wettelijk bindende doelen gesteld voor hergebruik en recycling van gebruikte kleding en veel modemerken hebben hun steun uitgesproken voor dergelijke initiatieven.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Marthe Stroom.