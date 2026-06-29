Michael Rider brengt volume en beweging bij Celine

Parijs - Pofbroeken en cape-achtige gabardine jassen brachten volume en beweging in de eerste grote mannenshow van Michael Rider voor Celine op zondag, de laatste dag van de Parijse modeweek.

Het was de eerste keer sinds zijn benoeming tot artistiek directeur eind 2024 dat de Amerikaanse ontwerper op het officiële programma van de Parijse mannenshows stond.

Sarouelbroeken en ruime gabardine jassen

Voor deze lente-zomer 2027 collectie kiest Rider voor de soepelheid van sarouelbroeken in zomerse kleuren (turkoois, koraal of wit) met bijpassende jasjes en tops, en ruime gabardine jassen in zachte, lichte tinten.

“De zomer biedt de mogelijkheid om nooit eerder geziene plaatsen te bezoeken of terug te keren naar plekken waar je je hele leven al komt. Om zoveel mogelijk tijd buiten door te brengen. Om los te laten”, legt de ontwerper uit in zijn toelichting.

Rider ontwerpt ook meer aangesloten looks, met broeken die strak om de enkels zitten en trenchcoats in de taille. Sommige modellen dragen ook sjaalriemen in azuurblauw, lila of fuchsia.

“Hard en teder, zacht en sterk”, zo vat Rider de hoofdlijnen van de show samen. De show werd bijgewoond door onder meer de Amerikaanse acteur Oscar Isaac en Kim Tae-hyung, de zanger van de k-popgroep BTS. Vanwege de hittegolf is de show op het laatste moment verplaatst naar een overdekte locatie.

Michael Rider volgde de zeer invloedrijke Hedi Slimane op als hoofdontwerper van Celine, een merk opgericht in 1945 en momenteel eigendom van luxegigant LVMH.

De ontwerper werkte eerder voor Balenciaga en Polo Ralph Lauren. Hij kende Celine al goed, omdat hij er ontwerpdirecteur was tijdens de periode van Phoebe Philo tussen 2008 en 2018.

CELINE Heren Lente/Zomer 2027 Collectie finale Credits: CELINE

De Parijse modeweek sluit zondag af na een week gekenmerkt door een hittegolf in de hoofdstad en een groot deel van het land.