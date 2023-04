Microplastics: Nieuwe technologie zuivert afvalwater door middel van geluidsgolven

Recent onderzoek van TNO toonde aan dat textiel samen met autobanden, verpakkingen en landbouwfolie de grootste bronnen van microplastics in Nederland zijn. Microplastics in het algemeen komen steeds meer onder de aandacht te liggen vanwege de schadelijke effecten op het milieu en de mensheid. Een innovatie van de Hong Kong Research Institute of Textile and Apparel (HKRITA) heeft nu een manier gevonden om microplastics te scheiden van afvalwater door middel van geluidsgolven, zo blijkt uit een persbericht.

De innovatie heeft de naam ‘Acousweep’ gekregen. De nieuwe techniek op basis van geluidsgolven zorgt ervoor dat microplastics niet in de zee komen, in zeedieren terechtkomen en daardoor uiteindelijk bij mensen terechtkomen door middel van de voedselketen. De gescheiden microplastics druppelen in een opslag waarna ze verder kunnen worden verwerkt en bijvoorbeeld gerecycled kunnen worden.

Het huidige systeem kan twintig liter water per uur verwerken en de opgeschaalde versie kan 5.000 tot en met 10.000 liter water per uur aan. De technologie kan volgens HKRITA makkelijk verplaatst worden een aangesloten worden op afvalwaterfaciliteiten.