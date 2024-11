‘Midnight Glam’: Trend van fonkelende elegantie voor het feestseizoen

Nu de dagen korter worden, verlicht feestelijke mode de avonden. Het Nederlandse modelabel Josephine & Co presenteert daarom op tijd voor het komende feestseizoen hun partycollectie ‘Midnight Glam’. Met zorgvuldig ontworpen designs die elegantie en sprankelende elementen combineren, speelt deze collectie in op een van de belangrijkste trends van dit winterseizoen: moderne feestmode met een vleugje vintage-charme en een subtiel glittereffect.

Credits: Josephine & Co

Elk stuk in de collectie is ontworpen om een rustige maar intrigerende glamour uit te stralen – perfect voor feestelijke gelegenheden waarbij discrete luxe centraal staat. De party collectie bestaat uit blazers met pailletten en glinsterende broeken, gemaakt van zorgvuldig geselecteerde stoffen zoals tweed en satijn, die het licht reflecteren zonder te opdringerig te zijn.

De ‘Midnight Glam’-collectie speelt in op een belangrijke trend van dit seizoen: luxueus minimalisme met een glanzende twist. Voor het feestseizoen 2024 zijn veel consumenten op zoek naar kledingstukken waarmee ze stijlvol kunnen stralen zonder extravagant te zijn. Deze trend was duidelijk zichtbaar op de catwalks van gerenommeerde merken, die klassieke silhouetten combineren met luxueuze stoffen en subtiele accessoires. Het resultaat is een balans tussen luxe en eenvoud.

Josephine & Co speelt hier perfect op in met stukken die het feestelijke combineren met klassieke silhouetten. Het ingetogen kleurenpalet, dat voornamelijk zwart, navy en crème omvat, geeft de kleding een verfijnde uitstraling en maakt ze veelzijdig – of het nu gaat om een elegante avondgelegenheid of een informele bijeenkomst.

Dankzij de veelzijdigheid van de collectie zijn er tal van stylingmogelijkheden voor feestelijke gelegenheden. Voor een klassieke avondlook combineer je een paillettenblazer met wijde satijnen broeken en puntige high heels voor een elegante uitstraling.

Voor een meer casual look werkt de glinsterende broek goed met een zachte trui en loafers, die glamour en comfort in balans brengen. Subtiele sieraden versterken het subtiele glinsteren van de outfit. Wie de volledige ‘Midnight Glam’-look wil omarmen, kiest voor een tweedjasje met zwarte denim en enkellaarsjes voor een rustige, stijlvolle uitstraling.

Een collectie die zacht straalt

Als een voorbeeld van de trend van subtiele glamour mode, is ‘Midnight Glam’ een must-have voor iedereen die stijlvolle elegantie en feestelijkheid wil belichamen. De collectie is vanaf 14 november exclusief verkrijgbaar in de webshop van Josephine & Co.