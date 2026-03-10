Mildere reacties op tweede collectie Duran Lantink voor Jean Paul Gaultier

Sinds zijn benoeming als Jean Paul Gaultiers opvolger lijkt de Haagse Duran Lantink een kat-en-muisspelletje te willen spelen met de modewereld. Zo luid als zijn debuut was - het lokte wereldwijd reacties uit - zo gedegen was zijn tweede verschijning op de Parijse Fashion Week. In plaats van een spektakel van kleur en vorm, inclusief trompe l'oeil naakte bodysuits, schotelde hij een monochroom geheel aan tailoring en luxe stoffen voor.

De tweede collectie werd dan ook anders ontvangen: niet met verontwaardiging en shock, maar met serieuze analyses van zijn referenties aan Gaultier én vragen over Lantinks eigen plek in het modeveld.

Gaultier: ‘Fabulous, fabulous, fabulous, top’

Tussen de zorgvuldig gecureerde front row bij de show, die op zondag plaatsvond in Parijs, zat ook een bekend gezicht dat niet iedereen nog herkent: dat van de 73-jarige Jean Paul Gaultier zelf. Op Instagram ging een clip rond van de man die het merk in 1976 opstartte, om het stokje in 2024, na een pauze op de prêt-à-porter-afdeling van zo'n elf jaar, aan het jonge talent door te geven. “Fabulous, fabulous, fabulous, top”, riep hij na de show tegen de modepers. Lantink kreeg van hem nog een stevige knuffel. Daarmee werden critici met twijfels - gebukt onder de cancelcultuur van sociale media - alvast het zwijgen opgelegd.

Serieuze referenties

Waar verontwaardiging Lantinks debuut en zijn bedoelingen ermee overstemde, pakten analisten de collectie nu serieus uit tot de referenties naar Gaultiers vroege werk. (Die zaten overigens ook in het debuut, zoals Gaultiers matroosstreep en zijn puntige cone bra uit 1984 - dat werd de inspiratie voor Lantinks openingslook.)

Cultblad Dazed merkte met goedkeuring de western-look op die Gaultier eerder in 1989 liet zien: de zwarte cowboyhoeden, leren handschoenen en het western-shirt met borstzakken aan de voorkant en epauletten op de schouders. "Hoewel de looks van vandaag een stuk ingetogener waren dan die van Gaultier destijds, waren de westerse referenties aanwezig en subtiel verweven in de kleding", oordeelde het Britse blad.

Naast de cowboys zagen we nog andere archetypes uit Lantinks fantasierijke binnenwereld voorbijkomen: avengers in jurken van leren strips en met gebolde protheses van velours. Girl bosses die het reilen en zeilen op kantoor gadeslaan. De moderne femme fatale. Er waren ook verschijningen die in Harry Potter-films zouden passen; nerdy, streng en mysterieus. "Het voelde als een samenkomen van personages uit totaal verschillende werelden, maar op een manier die volkomen logisch aanvoelde", schreef Hypebae. Luxferty omschreef dat waardeoordeel weer als 'cinematic luxury'.

De tekst gaat door onder de afbeelding

Jean Paul Gaultier AW26 Credits: Launchmetrics Spotlight

10magazine sprak zich lovend uit over Lantinks experimenten met proporties en tailoring om genderstigma's tegen het licht te houden, wijzend op de eerste looks: feminien gemaakte herenjassen. Vogue Runway zag in die keuze een signaal dat Lantink, ‘ondeugend als een kind', ook serieuze plannen heeft om het modehuis verder te brengen. "Met de collectie opende Lantink de deur naar Gaultiers uitgebreide verzameling aan kleermakerij”, schreef de journalist.

Waar 10, Vogue Australia en Vanity Teen het over eens lijken, is dat Lantinks handschrift dit keer beter naar voren kwam. Zijn typisch opgebolde borstkassen, enorme kragen en verhoogde schouders tot aan de oren kwamen beter tot hun recht binnen de minder schreeuwerige lijn. Vanity Teen schreef dat het instinctief aanvoelt als de juiste methode voor Lantink, wiens carrière is opgebouwd op transformatie - het uit elkaar snijden van bestaande kledingstukken en ze herbouwen tot iets geheel nieuws. "Diezelfde onbevreesde geest voedt nu het Gaultier-universum."

Keep Paris weird

Waar de Instagram van het merk vorig jaar werd bestormd met negatieve reacties, wordt het team en de ontwerper er nu vooral mee gefeliciteerd. Onder de filmpjes van het populaire modekanaal Stylenot, gerund door de Georgische analist Beka Gvishiani, regende het opgeluchte reacties. Dit was beter dan de collectie ervoor. Luke Meagher, achter het account HauteLeMode, zei wat iedereen dacht: "Ik weet niet waar ik naar kijk, maar goed - Jean Paul Gaultier keeps Paris Weird - het houdt de oorspronkelijke gekte van Parijs in leven.

Uit serieuzere kritieken op LinkedIn schemert het commerciële potentieel van de nieuwe richting van Lantink voor Gaultier door. "Een prachtige collectie", deelt kledingproducent Messi LTD, "de combinatie van klassieke tailoring en sensuele materialen is erg krachtig." Ook knap aan de collectie is de balans in vernieuwing, stelt Janos Nagy, personal shopper bij het Australische merk David Jones. "Creativiteit en innovatie vormen de perfecte combinatie van de JPG-handtekening."

Volgens de Franse stylist Dominique Aubry liet Lantink vooral zien hoe hij de taal van constructie beheerst. "De silhouetten zijn gebaseerd op een architectonisch werk. Sommige stukken spelen bewust met de proporties en vervormingen van het silhouet, en onthullen daardoor een boeiend en vernieuwend onderzoek naar structuur en snit."

De tekst gaat door onder de afbeelding

Jean Paul Gaultier AW26 Credits: Launchmetrics Spotlight

Welke kritieken tellen?

De mate waarin er op Lantink gereageerd wordt, bevestigt niet alleen zijn pogingen om de mode los te trekken van zogenaamde goede smaak - zoals hij zijn intenties aan Wallpaper bekendmaakte - maar ook de betrokkenheid van de moderne modecriticus.

Van prestigieuze titels tot nichebladen (indie magazines) tot de populaire commentaren op sociale media - overal dienen zich potentiële nieuwe critici aan om iets zinnigs over de modeshows te zeggen. Ze trekken hun volgers aan met humor óf diepgravende expertise. Door een ingewikkelde collectie als die van Gaultier kunnen ze zich bewijzen als toonaangevende fashion voice.

Ook de critici moeten zich tussen de modegrillen bewijzen. Ook zij - de bladen en de individuen met virtuele communities - worstelen met de aandachtseconomie. Lantinks luide provocaties schijnen ook een licht op wie van hén we willen zien.