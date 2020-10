Mode in Afrika: een licht op de Ivoriaanse modebranche

Abidjan, Ivoorkust - De release van Beyoncé's muzikale film ‘Black Is King’ kon rekenen op veel positieve reacties. Zoals vaker bracht de zangeres het publiek en de critici bij elkaar dankzij haar werk. Van de muziek tot aan de choreografieën, alles is zorgvuldig uitgekozen en gepresenteerd en ook het modische aspect is niet vergeten. Queen Bee heeft met deze film jonge ontwerpers een podium gegeven en op de kaart gezet.

Een aantal van de ontwerpers waarvan de zangeres creaties heeft gedragen zijn Afrikaans, waarvan twee Ivoriaanse vrouwen: Lafalaise Dion en Loza Maléombho. Dion werd bekend in 2018 dankzij haar creaties die kauri’s en Afrikaanse spiritualiteit centraal stellen, Maléombho gebruikt lokale stoffen om vrouwen te laten stralen. Naast hun nationaliteit hebben de twee ontwerpers nog iets gemeen: het is niet de eerste keer dat ze met Beyoncé samenwerkten.

De opkomst van deze twee ontwerpers maakt deel uit van het bruisende karakter dat de kunstscene in Ivoorkust de afgelopen jaren heeft getekend. Van Dior met Uniwax tot Marc Jacobs en Laetitia Ky, internationale merken zijn geïnteresseerd in Ivoriaanse ontwerpers en dat is nog maar het begin.

FashionUnited zet drie Ivoriaanse ontwerpers in de spotlight die pioniers van de Ivoriaanse modebranche zijn, en wiens werk over de hele wereld is gegaan.

Laetitia Ky

De 24-jarige Laetitia Ky is een Ivoriaanse kunstenares die foto’s maakt van haar gevlochten haar. Ze heeft 354 duizend volgers op Instagram en meer dan een miljoen volgers op TikTok. In 2019 was zij de winnares van de Elite Model Look wedstrijd in de categorie ‘Digital Creation’. Daarmee won ze een contract bij het agentschap ter waarde van 50.000 dollar. In de zomer werkte Laetitia Ky samen met Marc Jacobs voor hun nieuwste collectie handtassen. Het merk vroeg haar drie foto’s en een video te maken waarin de nieuwe tassen worden gepresenteerd.

Laetitia Ky plaatste de resultaten van haar samenwerking met Marc Jacobs op haar Instagram-account: “Elite Model World liet mij weten dat ik voor Marc Jacobs zou gaan werken”, vertelde de ontwerpster aan FashionUnited. “Nadat ik met Marc Jacobs had gesproken, bedacht ik verschillende ideeën terwijl ik wachtte op de tassen. Het label was erg open en ze stelden geen grenzen aan wat ik kon creëren. Ze waren bereid me vrij te laten in hoe ik mij wilde uitdrukken en de inspiratie kwam toen vanzelf. Toen ik de tassen binnen had, deed ik al het werk in zes uur en stuurde de foto’s op”, voegt ze eraan toe.

Loza Maléombho

De carrière van Loza Maléombho nam in 2016 een internationale wending. Dat jaar verschenen stukken uit haar collectie ‘Zaouli’ in de clip ‘Formation’ van Beyoncé. Sindsdien nemen haar successen alleen maar toe en kleedt ze ook andere leden van de Knowles-familie zoals Beyoncé’s zus Solange en Kelly Rowland (ex-Destiny Child).

“In de afgelopen vijf jaar heeft de Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap steeds meer interesse gekregen voor zwarte bedrijven en het slaan van een brug naar de Afrikaanse gemeenschap. We zien het in de muziek, in de kunst en meer recentelijk in de mode. Ik had het geluk deel uit te mogen maken van deze golf van Afrikaanse creatieven die hen verleidde,” vertelde ze in een interview in augustus 2019 aan Life Magazine.

Loza Maléombho werd in Brazilië geboren met een Centraal-Afrikaanse en een Ivoriaans-Ghanaïsche moeder, en groeide op in Ivoorkust en de Verenigde Staten. Na haar studie aan de Universiteit voor Schone Kunsten in Philadelphia werkte ze in New York in de mode voordat ze in 2012 terugkeerde naar Abidjan (de economische hoofdstad van Ivoorkust).

Lafalaise Dion

Het verhaal van Lafalaise Dion begint met kauri’s (een soort schelp): “Ik denk dat mijn passie voor kauri’s tegelijk met mij is geboren. Sinds mijn kindertijd heb ik me altijd aangetrokken gevoeld tot kauri’s, tot spiritualiteit, die ik ‘de dingen die ik niet begreep’ noemde. Helaas kon ik ze niet dragen of wilde ik ze niet dragen omdat er vooroordelen waren over kauri’s, ze werden veel gedemoniseerd.” In 2018 besloot ze echter een avontuur te beginnen na enkele jaren van onderzoek en documentatie over de oorsprong van de kauri’s en hun betekenis in de Afrikaanse cultuur. Al snel gingen haar creaties de hele wereld over en kreeg ze internationale opdrachten.

Volgens de 27-jarige kunstenares en journalist is dit succesverhaal ook te danken aan de digitale technologie: “Het is de kracht van het internet en Instagram. Ik denk dat dat ook geldt voor Laetitia Ky. Sociale netwerken hebben ons, creatieve mensen, in staat gesteld om ons werk aan de hele wereld te laten zien. Nadeel is dat de kans dat ons werk gekopieerd wordt veel groter is geworden, maar daar tegenover staat dat het een ongelooflijk platform voor exposure is.Er zijn geen barrières, we zijn niet meer in Ivoorkust of Frankrijk, het is een ruimte waar mensen over de hele wereld met elkaar verbonden zijn.” Deze ruimte heeft haar ook in staat gesteld om bijzondere contracten binnen te halen: “Op Instagram zag een van Beyoncé’s ontwerpers mijn account tijdens het werken aan een project met Solange Knowles in 2019.” Een contact dat zou leiden tot samenwerkingen in twee grote projecten voor Beyoncé: ‘Spirit’ en recentelijk ‘Black is King’.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt door Ilona Fonteijn.

Beeld: Lafalaise Dion/ Beyoncé via YouTube/Facebook Laetitia Ky/ Website Loza Maléombho