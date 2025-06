Mode met een missie en impact: wat zit er achter de samenwerking tussen Summum en Orange Babies?

Summum heeft met liefde een extra capsulecollectie gecreëerd voor Orange Babies, speciaal voor het Stand Up for Girls-project.

Voor elk verkocht item uit deze collectie doneert Summum een bedrag aan het project, dat kwetsbare meisjes in het zuidelijke deel van Afrika ondersteunt met onderwijs, veiligheid en kansen voor de toekomst.

‘Dit moet een perfecte match zijn’

Dat dacht Inge Veldt, initiatiefnemer van de bijzondere samenwerking tussen Summum en Orange Babies, en ze kreeg gelijk. Waarom? Dat blijkt uit het openhartige gesprek tussen Summum-founder Jorien Wijker, Orange Babies-directeur Fiona Hering, betrokken initiatiefnemer Inge Veldt en Beatha Iileka , voormalig deelnemer van het Stand Up for Girls- programma.

In de creatieve ruimte wHERE in Bergen komen zij samen om de collectieontwikkeling te bespreken, en delen ze hun persoonlijke drijfveren. Een gesprek over creativiteit, maatschappelijke betrokkenheid en de kracht van educatie.

Summum for Orange Babies Credits: Summum

‘Wat voor ons vanzelfsprekend is, is dat voor deze meisjes niet’

Jorien: “Fiona, hoe ben jij bij Orange Babies terechtgekomen?" "Wat maakt het Stand Up for Girls-project voor jou zo belangrijk?”

Fiona: “Ik was bevriend met de oprichters en hoorde op een evenement een hartverscheurend verhaal van een jonge vrouw die onnodig haar kind verloor. Ik besloot dat ik ook wilde helpen. Inmiddels werk ik er met trots en zie ik hoe effectief het geld wordt besteed. Met weinig middelen doen we ongelooflijk veel. Stand Up for Girls is essentieel: meisjes in Zambia en Namibië verdienen basisvoorzieningen, bescherming en educatie.’”

Jorien: “Zo is het. Je fundament moet op orde zijn: eten, veiligheid en onderwijs zijn noodzakelijk om iets van je leven te kunnen maken. Wat voor ons vanzelfsprekend is, is voor deze meisjes juist zeldzaam. "Het is geweldig wat jullie doen.”

‘Onderwijs is de sleutel tot een beter leven’

Jorien: “Kun je iets meer vertellen over het werk dat jullie doen met Stand Up for Girls?”

Fiona: “Orange Babies probeert hiv-infecties bij vrouwen en baby’s terug te dringen. Met Stand Up for Girls richten we ons op meisjes in Namibië, Zambia en Zuid-Afrika. Onderwijs is daarbij cruciaal: meisjes met een opleiding hebben 50% minder kans op hiv. Maar genderongelijkheid, seksueel geweld, een gebrek aan gezondheidszorg en onderwijs maken het lastig. Veel meisjes hebben een laag zelfbeeld en blijven thuis. Wij zoeken hen op, betalen schoolgeld en uniformen, helpen met psychosociale begeleiding en zorgen voor dagelijks eten.”

Fiona: “Beatha, jij bent zelf onderdeel geweest van dit programma. "Kun je daar iets over delen?”

Beatha: “Ik ben 25 jaar en groeide op in een arme wijk in Windhoek, Namibië, samen met mijn moeder. Toen de omstandigheden slechter werden, zocht mijn moeder hulp bij Orange Babies. Vanaf mijn achtste sponsorden zij mijn schoolgeld en uniform. Dankzij hun steun haalde ik mijn middelbare school én later een bachelor in Accounting. Ik wilde mijn omstandigheden overwinnen en anderen inspireren. Op mijn zeventiende richtte ik de United Youth Charity Association op, waarmee we al meer dan honderd jongeren hebben geholpen. Later werkte ik voor de First Lady van Namibië en werd ik bestuurslid, iets wat ik nooit had durven dromen. Ik blijf me inzetten voor een betere toekomst via mijn stichting en als ambassadeur voor verschillende bedrijven”

Fiona: “Je hebt moeilijke tijden meegemaakt. "Wat gaf jou de kracht om door te gaan, sterk te zijn en vooruit te kijken?”

Beatha: “Ik heb een sterk spiritueel leven. Ik besloot dat ik anderen wilde helpen om nooit een gevoel van uitzichtloosheid te ervaren. Nu heb ik een gemeenschap van mensen die in mij geloven, mede dankzij veilige plekken zoals die van Orange Babies. "Dat motiveert me om anderen te laten weten: je bent niet alleen, het komt goed.”

Summum for Orange Babies Credits: Summum

Connect, Inspire, Create

Fiona: “Jorien, wat sprak jou aan om ons project te steunen?”

Jorien: “‘Ik werd benaderd door Inge, mijn voormalige personal assistant, die creative space wHERE heeft opgezet. "Ik was meteen enthousiast.”

Inge: “Tijdens een wereldreis bezochten we projecten van Orange Babies in Namibië en Zambia. In Zambia verbleven we zelfs op de projectlocatie. Daar zag ik hoe hard nodig en effectief het werk is. Terug in Nederland bleef dat gevoel hangen."

“Met de oprichting van wHERE wilden we goede doelen ondersteunen door commerciële bedrijven te verbinden met maatschappelijke initiatieven. Onze slogan is: Connect, Inspire, Create. "Zo dacht ik: wat als ik Orange Babies verbind aan Summum?”

“Omdat ik Summum en founders Jos en Jorien goed ken, wist ik: dit wordt een perfecte match.”

Jorien: “Je enthousiasme werkte aanstekelijk." Het raakte me. Hoewel het veel extra werk was om naast onze reguliere planning een capsule te maken, voelde het meteen goed. We móesten dit doen."

“Op deze manier kunnen we echt een verschil maken.”

Summum for Orange Babies Credits: Summum

Wil je meer weten over het werk van Orange Babies?

Bezoek de website van Orange Babies - Wat wij doen

Of kom direct in actie: Doneer nu en steun Stand Up for Girls